Amundi startet ersten tokenisierten Geldmarktfonds mit CACEIS

Lesezeit 1 min
Foto: Panthermedia/ degimages
Amundi nutzt die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) und die öffentliche Ethereum-Blockchain.

Amundi hat erstmals Anteile eines Geldmarktfonds auf der Blockchain ausgegeben und schafft damit einen neuen Zugang für Vertriebspartner und Anleger. Gemeinsam mit CACEIS verbindet der Asset Manager traditionelle Vertriebswege mit einem digitalen Tokenmodell. Die Initiative wirft ein Schlaglicht darauf, wie sich der Fondsvertrieb technisch und organisatorisch weiterentwickelt.

Amundi, der führende europäische Asset Manager, hat seinen ersten tokenisierten Anteilsschein des Geldmarktfonds Amundi Funds Cash EUR gelauncht. Die erste Transaktion fand am 4. November statt. Der Fonds wird nun auf hybride Weise vertrieben: Er bleibt auf traditionellen Kanälen erhältlich, ist aber auch über die tokenisierte Anteilsklasse Amundi Funds Cash EUR – J28 EUR DLT (C) zugänglich.

Der Fonds nutzt die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) und die öffentliche Ethereum-Blockchain, um eine transparente Dokumentation der Fondsanteile und der getätigten Transaktionen zu gewährleisten.

Die Einführung ist das Ergebnis einer Partnerschaft mit CACEIS, einem führenden Asset-Servicing-Anbieter in Europa und europäischem Marktführer bei Transferagent-Aktivitäten. CACEIS stellt die Technologie und Infrastruktur für die Tokenisierung von Fondsanteilen, digitale Portfolios für Anleger und die digitale Orderplattform für Zeichnungen und Rücknahmen bereit.

Der Einsatz der Blockchain-Technologie bringt mehrere Vorteile für Investoren und Vertriebspartner mit sich: sofortige Auftragsausführung, besserer Zugang zu neuen Anlegergenerationen und eine 24/7-Verfügbarkeit.

Jean-Jacques Barbéris, Head of Institutional and Corporate Clients, and ESG bei Amundi, sagt: „Die Tokenisierung von Vermögenswerten ist eine Entwicklung, die sich in den kommenden Jahren weltweit beschleunigen wird. Diese erste Initiative für einen Geldmarktfonds demonstriert unsere Expertise und die solide Umsetzung bei konkreten Anwendungsfällen. Amundi wird seine Tokenisierungsinitiativen im Interesse der Kunden in Frankreich und international fortsetzen und ausweiten.“

Jean-Pierre Michalowski, Chief Executive Officer bei CACEIS, ergänzt: „Mit dem neuen hybriden Transferagent-Service können unsere Kunden schnell und einfach von dem neuen Vertriebskanal über die Blockchain zu ihren Investoren profitieren. Dies ist ein entscheidender Schritt zur Erreichung unseres Ziels, rund um die Uhr Zeichnungs- und Rücknahmeservices für Investmentfondsanteile anzubieten, die in Stablecoins (EMT) oder dem Digitalen Zentralbankgeld bezahlt werden können, sobald dieses verfügbar ist.“




