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Starke Quartalszahlen stützen Nvidias KI-Story

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Künstliche Intelligenz
Foto: stock.adobe.com/ArtSpree
Nvidias Quartalszahlen zeigen stabile Margen und starke KI-Nachfrage für Anleger.

Nvidia liefert erneut starke Quartalszahlen. Trotz fehlendem Überraschungseffekt sprechen zentrale Kennzahlen für eine anhaltend robuste KI-Nachfrage. Entscheidend ist nun, worauf Anleger achten sollten.

Nvidia hat erneut ein für den Konzern typisches starkes Quartal vorgelegt. Besonders einige zentrale Kennzahlen – etwa die Entwicklung der Hyperscaler-Umsätze sowie die Dynamik bei den CPU-Umsätzen – stärken die Überzeugung in die langfristige Investmentstory und die Nachhaltigkeit des KI-Booms.

Gleichzeitig fehlte den Zahlen trotz Übertreffen des Analystenkonsens der „Wow“-Effekt, den Investoren in den vergangenen Quartalen gewohnt waren. Der Markt dürfte daher kurzfristig weiterhin jene Teilbereiche des KI-Sektors bevorzugen, bei denen größere Aufwärtsrevisionen der Gewinnerwartungen möglich erscheinen.

Dennoch sprechen das beschleunigte Umsatzwachstum und die stabilen Bruttomargen von 75 Prozent deutlich für ein Unternehmen mit intakter fundamentaler Dynamik. Weder Marktanteilsverluste noch eine nachlassende Preissetzungsmacht sind derzeit erkennbar.

In den vergangenen Monaten zeigten sich die Märkte spürbar volatil, getrieben von den Debatten über vermeintliche Kapazitätsgrenzen in der KI-Branche. Wir gehen jedoch davon aus, dass KI-Rechenleistung wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken dürfte – ein Bereich, in dem Nvidia klar dominiert. Dafür sprechen die anhaltend starken Umsatzdynamiken bei Anthropic und OpenAI, die zunehmend sichtbaren Kapitalrenditen auf KI-Investitionen der Hyperscaler sowie attraktive Multiples, die mit einem Abschlag zum Gesamtmarkt gehandelt werden.

Autor Tej Sthankiya ist Senior Investment Analyst Sustainable Global Equities bei Federated Hermes. 

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