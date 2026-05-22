Nvidia kündigt milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an

Während der Markt weiterhin gleichgültig auf Nvidias anhaltend starke Ergebnisse reagiert, ist der generationenübergreifende Transfer freier Cashflows von KI-Rechenzentrumsbetreibern zu den Zulieferern kaum zu übersehen. Dieser ermöglicht es Nvidia, eines der größten Programme zur Kapitalrückführung an Aktionäre in der Geschichte anzukündigen.

Es gibt Parallelen zu Apples ähnlicher Ankündigung im Jahr 2012, als der Markt die Nachhaltigkeit des iPhone-Wachstums infrage stellte und diskutierte, ob Apple das nächste Nokia werden könnte – was zu einem Bewertungsabschlag gegenüber dem Gesamtmarkt führte. Indem Apple dem Markt seine Überzeugung von dauerhaftem Wachstum und stabilen Margen signalisierte, gelang es dem Unternehmen letztlich, die Investoren davon zu überzeugen, dass es sich um eine Plattformfirma mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil handelte, was schließlich in einer Bewertungsprämie mündete.

Nvidia hofft nun auf eine ähnliche Entwicklung und erinnert den Markt gleichzeitig daran, dass das Unternehmen über die finanzielle Stärke sowie die Forschungs- und Entwicklungsgröße verfügt, um bei den jüngsten Innovationen in CPUs und LPUs an vorderster Front zu stehen. Darüber hinaus befindet sich Nvidia in einer Halbleiterindustrie, die unter extremen Lieferengpässen entlang der gesamten Lieferkette leidet, ganz vorne in der Warteschlange.

Autor Richard Clode ist Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors