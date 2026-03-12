Anwaltliches oder notarielles Testament: Wann wirklich ein Erbschein nötig ist

Zur Generationenberatung gehört zwingend die Lösung der rechtlichen Vorsorgeinstrumente. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Erstellung eines rechtssicheren und individuell gestalteten Testamentes. Nur so kann sichergestellt werden, dass

der Wille der Erblasser umgesetzt wird

unnötige steuerliche Belastungen vermieden werden

der hinterbliebene Ehepartner handlungsfähig bleibt

Das klassische „Berliner Testament“ stößt in der Praxis zunehmend an seine Grenzen, insbesondere bei größeren Vermögen und Immobilienbesitz. Nachfolgend gibt Rechtsanwalt Alexander Grünert klare Antworten aus seiner Praxis als Fachanwalt für Erbrecht. Er berät Verbraucher und Unternehmer als kooperierender Anwalt der IGB-Vorsorge-Plattform.

Anwaltliches Testament statt notariellem Standardmodell

Über die IGB-Vorsorge-Plattform können Berater für ihre Kunden direkt einen Termin für ein Online-Beratungsgespräch mit einem spezialisierten Rechtsanwalt vereinbaren. Im Anschluss erstellt der Jurist ein anwaltliches individuelles Testament, das exakt auf die familiäre und vermögensrechtliche Situation abgestimmt ist.

Der Kunde, typischerweise im Alter zwischen 60 und 70 Jahren, schreibt dieses Testament eigenhändig ab und zahlt dafür einen transparenten Festpreis. Je nach Vermögenshöhe lassen sich so mehrere 1.000 Euro im Vergleich zu einem notariellen Testament einsparen.

Braucht man später immer einen Erbschein?

Ein verbreitetes Argument gegen das anwaltliche Testament lautet: „Bei Immobilienbesitz wird später ohnehin ein Erbschein benötigt, der teurer ist als ein notarielles Testament.“ Diese Annahme greift zu kurz. Denn nicht jedes notarielle Testament ersetzt immer einen Erbschein.

Rechtsanwalt Grünert zeigt in der Beratung detailliert auf,

wann tatsächlich ein Erbschein erforderlich ist

und in welchen Fällen er gerade nicht benötigt wird

Beispielhafte Vermögensstruktur

Ausgangslage:

Ehepaar mit zwei Kindern

Familienheim: 800.000 Euro

Zwei Eigentumswohnungen: je 300.000 Euro

Wertpapierdepot: 600.000 Euro

Gesamtvermögen: 2.000.000 Euro

Für ein notarielles Testament fallen hierfür Notarkosten von rund 8.000 Euro an. Ein Erbschein wird später in den häufigsten Fällen nicht benötigt. Steuerlich ist diese Lösung jedoch nicht optimal. Ein Generationenberater würde hier zwingend auf bessere Gestaltungsoptionen hinweisen.

Mögliche Gestaltungsszenarien

Vorweggenommene Erbfolge

Jedes Kind erhält lebzeitig eine Eigentumswohnung

Nach Ablauf der Zehnjahresfrist stehen die Schenkungsfreibeträge erneut zur Verfügung

Der spätere Nachlass besteht aus:

Geldvermögen (problemlos teilbar)

Familienheim

Szenarien im Erbfall

Ein Kind möchte das Familienheim übernehmen

Übertragung auf Grundlage einer notariell beglaubigten postmortalen Vollmacht des Erblassers

Übertragung des Erbteils durch eine Abschichtungsvereinbarung unter Miterben mit Ablösezahlung

Kein Erbschein erforderlich

Beide Kinder möchten verkaufen und den Erlös teilen

Notarieller Kaufvertrag mit dem Erwerber

Kein Erbschein erforderlich

Wenn die Kinder die Schlusserben sind und es keine notarielle beglaubigte oder beurkundete Vollmacht gibt, die über den Tod hinaus gilt, geht der Verkauf nur mit einem Erbschein.

Ein Kind übernimmt die Immobilie und zahlt das andere aus

Notarieller Erbauseinandersetzungsvertrag

Übertragung der Immobilie

Kein Erbschein erforderlich

Kinder können sich nicht einigen

Rechtsstreit oder Zwangsversteigerung

Hilft weder Erbschein noch notarielle Beurkundung

Frühzeitige Gestaltung wäre entscheidend gewesen

Weitere Immobilien und Sonderfälle

Für die Eigentumswohnungen gelten dieselben Grundsätze wie für das Familienheim

bei angeordneter Testamentsvollstreckung ist kein Erbschein erforderlich

Fazit für die Generationenberatung

Nicht die notarielle Form entscheidet über Sicherheit, sondern die Qualität der Gestaltung. Ein anwaltlich individuelles Testament in Kombination mit

kluger Vermögensstrukturierung

lebzeitigen Übertragungen

Vollmachten und gegebenenfalls Testamentsvollstreckung

kann rechtlich sicher, steuerlich effizient und deutlich kostengünstiger sein als ein pauschales notarielles Standardmodell.