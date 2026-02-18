Newsletter
Aon Deutschland ordnet Führung neu und beruft Advisory Board

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Marcel Armon
Foto: Aon
Marcel Armon

Aon Deutschland stellt die Führung im Bereich Commercial Risk Solutions neu auf und erweitert die Geschäftsführung der Holding. Parallel entsteht ein Advisory Board, das die strategische Entwicklung begleiten soll.

Aon Deutschland vollzieht zum 1. Juli einen Wechsel an der Spitze des Geschäftsbereichs Commercial Risk Solutions. Marcel Armon übernimmt die Position des CEO und folgt auf Kai Büchter, der diese Rolle seit 2018 innehat. Büchter bleibt dem Unternehmen als CEO der DACH-Region erhalten und verantwortet weiterhin die strategische Weiterentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Parallel richtet Aon Deutschland ein Advisory Board ein. Das Gremium wird in der Aon Holding Deutschland GmbH angesiedelt und soll die strategische Ausrichtung des Unternehmens begleiten. In diesem Zuge werden Harald Resche und Mark-Dominik Thofern zum 1. Juli in die Geschäftsführung der Holding berufen. Hartmuth Kremer-Jensen und Kai Büchter gehören der Geschäftsführung bereits an.

Armon verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung bei Versicherern und internationalen Maklerhäusern. Seit 2021 führt er als CEO Aon Österreich und verantwortet dort die Geschäftsentwicklung sowie zentrale Transformationsprojekte. Zudem ist er seit 2023 Geschäftsführer von Aon Deutschland.

