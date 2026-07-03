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Aon erweitert Geschäftsführung und ordnet Verantwortung für Regionen neu

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: von Deutschland
Thomas Moll (links) und Tobias Sticht, Aon

Aon Deutschland erweitert seine Geschäftsführung und verteilt zentrale Verantwortlichkeiten neu. Thomas Moll und Tobias Sticht übernehmen zum 1. Juli 2026 zusätzliche Führungsaufgaben. Damit will der Versicherungsmakler regionale Kundennähe und zentrale Steuerung enger verzahnen.

Thomas Moll wird Geschäftsführer für das Broking in den Regionen und den Specialties sowie für Aons Global Risk Consulting in Deutschland, teilt das Unternehmen mit. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören die Steuerung des regionalen Brokings, die Umsetzung der Broking-Strategie sowie die Qualitätssicherung. Ziel ist es, branchenspezifische Anforderungen der Kunden überregional noch gezielter zu begleiten.

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Moll verfügt den Angaben zufolge über langjährige Führungserfahrung innerhalb des Unternehmens. Seit 2020 leitet er die Region Süd, eine der umsatzstärksten Regionen von Aon Deutschland. Seit 2024 verantwortet er zudem die regionalen Broking-Teams in Süddeutschland.

Neue Aufgaben für Regionen und Vertrieb

Tobias Sticht übernimmt als Geschäftsführer die übergreifende Verantwortung für alle Regionen in Deutschland. Im Mittelpunkt seiner Aufgaben stehen die Weiterentwicklung des regionalen Beratungsansatzes, die Verknüpfung mit der KI-Strategie des Unternehmens sowie die Stärkung und Effizienzsteigerung des Vertriebs vor Ort. Darüber hinaus koordiniert er die Zusammenarbeit der Regionen.

Sticht ist seit vielen Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen für Aon Deutschland tätig. Seit 2023 verantwortet er als Chief Commercial Officer die vertriebliche Ausrichtung aller Solution Lines.

Mit der erweiterten Geschäftsführung will Aon Synergien zwischen den Regionen stärker nutzen. Dazu zählen unter anderem der gezieltere Einsatz spezialisierter Expertinnen und Experten, eine stärkere Branchenorientierung sowie eine effizientere Nutzung von Ressourcen. Kunden sollen dadurch regionale Betreuung mit einer überregional abgestimmten Leistung verbinden können.

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