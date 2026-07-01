RWS setzt nach Gewinnplus auf Doppelspitze und Finanzbildung

Die RWS Vermögensplanung AG hat auf ihrer Hauptversammlung am 19. Juni 2026 die Weichen für die weitere Unternehmensentwicklung gestellt. Der Provisionsumsatz stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 4,8 Prozent, der Gewinn erhöhte sich um 22 Prozent auf 1,03 Millionen Euro.

Neben den Geschäftszahlen stand vor allem die Neuordnung der Unternehmensführung im Mittelpunkt. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Jörg Christian Hickmann wechselte in den Aufsichtsrat und übernimmt dort künftig den Vorsitz. Während seiner Amtszeit rückte das Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Mittelpunkt seiner Strategie.

„Der Klimawandel geht uns alle an – und er ist auch in Deutschland längst angekommen“, so Hickmann. Das Robert Koch-Institut schätzte für den Sommer 2025 rund 2.500 hitzebedingte Todesfälle in Deutschland. „Das Problem ist: Auf dem Totenschein steht nicht Klimakrise. Genau deshalb wird diese Realität in der öffentlichen Wahrnehmung noch immer zu wenig erfasst“, sagt Hickmann.

Neue Führungsstruktur für weiteres Wachstum

Die operative Verantwortung übernehmen künftig Robin Berkemeier und Jens Burmeister als gemeinsame Vorstände. Mit der Doppelspitze will das Unternehmen unterschiedliche Kompetenzen enger verzahnen und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum schaffen.

Nach Angaben von RWS soll die neue Führungsstruktur eine stärkere Spezialisierung und eine engere strategische Zusammenarbeit ermöglichen. Damit reagiert das Unternehmen auf die wachsenden Anforderungen im Markt für Finanzberatung.

Parallel baut RWS seine Kooperationen im Bereich Finanzbildung aus. Seit Januar 2026 arbeitet das Unternehmen mit WWF Deutschland im Bereich nachhaltige Finanzbildung zusammen. Zudem besteht eine Partnerschaft mit dem Gabal Verband.

Finanzbildung als strategischer Schwerpunkt

„Finanzbildung geht für uns weit über Zahlenverständnis hinaus. Sie muss immer auch Persönlichkeitsentwicklung fördern“, erklärt Vorstand Robin Berkemeier.

Wie dieser Ansatz umgesetzt wird, zeigt ein Projekt an der Berufsbildenden Schule Burgdorf. Dort nahmen rund 80 Schülerinnen und Schüler des zwölften Jahrgangs an einer einwöchigen Schulung teil. Vermittelt wurden Themen wie Kapitalmarkt, Zinseszins, Börse und Zinspolitik. Ergänzt wurde das Programm durch Inhalte zu Persönlichkeitsmodellen, die gemeinsam mit der Stiftung Stufen zum Erfolg sowie dem Kinderschutzbund entwickelt wurden.

Nach Angaben des Unternehmens soll Finanzwissen dabei nicht isoliert vermittelt werden, sondern mit Fragen der Entscheidungsfähigkeit, Verantwortung und persönlichen Entwicklung verknüpft werden.

Jubiläum 2028 bereits im Blick

Mit Blick auf das Jahr 2028 bereitet sich die RWS Vermögensplanung AG bereits auf ihr 50-jähriges Bestehen vor. Das Jubiläum versteht der Vorstand zugleich als Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

„Wir möchten unsere Erfahrung, unser Wissen und unsere Kompetenz mit den Schülern teilen und so die Finanzbildungsinitiative der Bundesregierung unterstützen“, so Vertriebsvorstand Jens Burmeister.