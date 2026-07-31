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OVB schafft neue Führungsposition für digitale Vertriebs- und Serviceprozesse

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Alek - stock.adobe.com
OVB will persönliche Finanzberatung enger mit digitalen Lösungen verzahnen (Symbolbild).

Die OVB kündigt den Ausbau ihrer digitalen Vertriebs- und Servicekompetenzen an und schafft dafür eine neue Führungsposition. Ab Mitte August übernimmt Marco Ziegler die Verantwortung für die Weiterentwicklung digitaler Kundenprozesse.

Die OVB Vermögensberatung AG baut ihre digitalen Vertriebs- und Servicekompetenzen aus. Zum 15. August 2026 übernimmt Marco Ziegler die neu geschaffene Position des Director Digital Sales & Service. Mit der neuen Funktion will das Unternehmen die persönliche Finanzberatung enger mit digitalen Lösungen verzahnen und die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und IT weiter ausbauen.

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Ziegler bringt den Angaben zufolge langjährige Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation, Vertrieb und Prozessentwicklung in der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit. Zuletzt leitete er als Bereichsleiter Consulting Insurance die Konzeption und Steuerung von Transformations- und IT-Projekten für Versicherungsunternehmen.

Zuvor war er Vorstand und Chief Sales Officer eines Corporate Start-ups führender Versicherungsunternehmen. Dort verantwortete er unter anderem den Vertrieb, Business Development sowie den Aufbau digitaler Service- und Vertriebsplattformen.

In seiner neuen Funktion soll Ziegler die digitalen Vertriebs- und Serviceangebote weiterentwickeln. Im Fokus stehen digitale Kundenprozesse, die intelligente Nutzung von Daten sowie ein einheitliches Kundenerlebnis über alle relevanten Kontaktpunkte hinweg.

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