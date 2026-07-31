OVB schafft neue Führungsposition für digitale Vertriebs- und Serviceprozesse

Die OVB Vermögensberatung AG baut ihre digitalen Vertriebs- und Servicekompetenzen aus. Zum 15. August 2026 übernimmt Marco Ziegler die neu geschaffene Position des Director Digital Sales & Service. Mit der neuen Funktion will das Unternehmen die persönliche Finanzberatung enger mit digitalen Lösungen verzahnen und die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und IT weiter ausbauen.

Ziegler bringt den Angaben zufolge langjährige Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation, Vertrieb und Prozessentwicklung in der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit. Zuletzt leitete er als Bereichsleiter Consulting Insurance die Konzeption und Steuerung von Transformations- und IT-Projekten für Versicherungsunternehmen.

Zuvor war er Vorstand und Chief Sales Officer eines Corporate Start-ups führender Versicherungsunternehmen. Dort verantwortete er unter anderem den Vertrieb, Business Development sowie den Aufbau digitaler Service- und Vertriebsplattformen.

In seiner neuen Funktion soll Ziegler die digitalen Vertriebs- und Serviceangebote weiterentwickeln. Im Fokus stehen digitale Kundenprozesse, die intelligente Nutzung von Daten sowie ein einheitliches Kundenerlebnis über alle relevanten Kontaktpunkte hinweg.