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Schwimmen für mehr Sicherheit: Nathalie Pohls Projekt „RIVERS“ auf Rhein und Main

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Nathalie Pohl beim Freiwasserschwimmen
Foto: Mark Tantrum
Nathalie Pohl während der Querung auf dem offenen Meer in der Cookstraße (Neuseeland). Nun geht es auf die heimischen Gewässer.

Mehr als 200 Kilometer durch Main und Rhein: Nathalie Pohl will im August von Frankfurt nach Köln schwimmen. Die Aktion soll zugleich auf fehlende Schwimmsicherheit bei Kindern aufmerksam machen.

Die Extremschwimmerin Nathalie Pohl plant eine neue sportliche Herausforderung. Vom 11. bis 14. August 2026 will die 31-Jährige die Strecke von Frankfurt am Main bis nach Köln schwimmend zurücklegen. Die Aktion unter dem Titel „RIVERS – Frankfurt to Cologne“ angekündigt.

Nach Angaben der Organisatoren umfasst die Route mehr als 200 Kilometer. Ein Medienbericht beziffert die geplante Gesamtdistanz auf rund 220 Kilometer. Pohl will die Strecke in mehreren Etappen durch den Main und den Rhein bewältigen.

Neben der Streckenlänge zählen die Strömungsverhältnisse und der Schiffsverkehr auf dem Rhein zu den größten Herausforderungen. Zwischen den einzelnen Etappen bleibt zudem nur wenig Zeit zur Erholung. Auf das Vorhaben bereitete sich Pohl zuletzt in Portugal vor.

Patenschwimmer begleiten Nathalie Pohl

Während der Aktion sollen ausgewählte Patenschwimmerinnen und Patenschwimmer aus deutschen Schwimmvereinen Pohl abschnittsweise begleiten. Sie dürfen jeweils höchstens eine Stunde gemeinsam mit ihr im Wasser verbringen.

Ein Wettbewerb ist dabei nicht vorgesehen. Vielmehr sollen die Teilnehmenden gemeinsam ein Zeichen für sicheres Schwimmen setzen. Der Rekordversuch ist zugleich als Spendenaktion konzipiert.

Mit lokalen Veranstaltungen entlang der Strecke und weiteren Unterstützungsangeboten wollen die Organisatoren Geld für Schwimmprojekte und die Schwimmausbildung von Kindern sammeln. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Familien, die nur eingeschränkten Zugang zu Schwimmkursen haben.

Von den Ocean’s Seven auf den Rhein

Pohl gehört zu den erfolgreichsten deutschen Freiwasserschwimmerinnen. 2024 absolvierte sie als erste deutsche Frau die „Ocean’s Seven“, sieben besonders anspruchsvolle Meerengen auf fünf Kontinenten.

2025 umrundete sie gemeinsam mit dem Extremschwimmer Andy Donaldson in einer Staffel die Insel Ibiza. Im Juni 2026 folgte eine Umrundung der italienischen Insel Capri nach offiziellen Freiwasserregeln.

Interessierte können Pohls Weg von Frankfurt nach Köln vom 11. bis 14. August über ein eingerichtetes Live-Tracking ab ca. 5 Uhr morgens verfolgen.

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