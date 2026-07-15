Aon holt Lukas Nazaruk als Chief Specialty Officer DACH an Bord

Aon Deutschland baut sein Führungsteam weiter aus. Lukas Nazaruk wird zum 1. Januar 2027 Geschäftsführer der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH in den Bereich Commercial Risk Solutions. Gleichzeitig übernimmt er die Funktion des Chief Specialty Officer DACH und trägt damit die strategische Verantwortung für die Weiterentwicklung der Specialty-Bereiche in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Nazaruk war zuletzt bei Willis Towers Watson als CEO des Industriegeschäfts für Deutschland und Österreich tätig. Zuvor hatte er bei WTW als Geschäftsführer die Specialties verantwortet. Vor seinem Wechsel dorthin war er zehn Jahre lang bei Marsh in verschiedenen Führungspositionen tätig, unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung.

Starkes Signal für Aons Wachstumsambitionen in der DACH-Region

Marcel Armon, CEO des Geschäftsbereichs Commercial Risk Solutions, sagt: „Die Gewinnung von Lukas Nazaruk ist ein starkes Signal für unseren Anspruch, die besten Talente der Branche für Aon zu gewinnen. Mit seiner Erfahrung, seinem Netzwerk und seiner strategischen Perspektive wird er unsere Specialty-Plattform in der DACH-Region sowie den Bereich Commercial Risk Solutions entscheidend stärken. Ich freue mich sehr darauf, künftig eng mit ihm zusammen zu arbeiten und gemeinsam die Weiterentwicklung von Aon in der DACH-Region voranzutreiben.“

Mark-Dominik Thofern, Geschäftsführer bei Aon Deutschland und Mitglied des Advisory Boards in der DACH-Region, ergänzt: „Mit Lukas Nazaruk gewinnen wir eine anerkannte Branchengröße mit ausgeprägter Markt- und Specialty-Expertise. Seine Ernennung ist ein wichtiger Baustein für die langfristige Weiterentwicklung unseres Unternehmens und unterstreicht unseren Anspruch, Aon auch künftig erfolgreich für Kunden, Mitarbeitende und Partner aufzustellen.“