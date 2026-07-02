Newsletter
Podcast
Videos
Suche

vfm vollzieht angekündigte Neuaufstellung des Führungsteams

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto von Ulla Dörfler auf einem Treppenabsatz
Foto: vfm
Ulla Dörfler rückt in die vfm-Geschäftsführung auf.

Die vfm-Gruppe hat ihre angekündigte Erweiterung der Geschäftsleitung umgesetzt und zugleich die Führungsstruktur neu organisiert. Mit der neuen Aufstellung will der Maklerverbund Verantwortlichkeiten breiter verteilen und weiteres Wachstum organisatorisch begleiten.

Die vfm-Gruppe hat ihre bereits im Frühjahr angekündigte Erweiterung der Geschäftsleitung vollzogen. Wie das Unternehmen mitteilt, übernahmen Ulla Dörfler und Konrad Schmidt zum 1. Juli 2026 offiziell ihre Aufgaben als Mitglieder der Geschäftsführung. Damit sei die Neuaufstellung der Führungsstruktur innerhalb der Unternehmensgruppe abgeschlossen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bereits im März hatte vfm die personellen Veränderungen angekündigt. Mit dem offiziellen Dienstantritt der beiden neuen Geschäftsführer bilden künftig Klaus Liebig, Robert Schmidt, Ulla Dörfler und Konrad Schmidt die vierköpfige Geschäftsleitung. Den Angaben zufolge soll die Verantwortung damit auf mehrere Schultern verteilt und breiter im Unternehmen verankert werden.

Zweite Führungsebene ausgebaut

Parallel zur Erweiterung der Geschäftsleitung hat die vfm-Gruppe auch die zweite Führungsebene neu aufgestellt. Unterhalb der Geschäftsführung übernehmen künftig insgesamt 19 Abteilungsleiter und Teamreferenten Verantwortung in den verschiedenen Unternehmensbereichen. Dadurch sollen Zuständigkeiten klarer geregelt sowie Führung und Zusammenarbeit in den Fachbereichen gestärkt werden.

Die personellen Veränderungen erfolgen vor dem Hintergrund eines deutlichen Wachstums. Erst vor wenigen Tagen hatte die vfm-Gruppe ihre Geschäftszahlen für 2025 veröffentlicht. Demnach stieg der Gesamt-Courtageumsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 42 Prozent auf 89,6 Millionen Euro.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/vfm-vollzieht-angekuendigte-neuaufstellung-der-fuehrungsteams-721496/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.