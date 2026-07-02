vfm vollzieht angekündigte Neuaufstellung des Führungsteams

Die vfm-Gruppe hat ihre bereits im Frühjahr angekündigte Erweiterung der Geschäftsleitung vollzogen. Wie das Unternehmen mitteilt, übernahmen Ulla Dörfler und Konrad Schmidt zum 1. Juli 2026 offiziell ihre Aufgaben als Mitglieder der Geschäftsführung. Damit sei die Neuaufstellung der Führungsstruktur innerhalb der Unternehmensgruppe abgeschlossen.

Bereits im März hatte vfm die personellen Veränderungen angekündigt. Mit dem offiziellen Dienstantritt der beiden neuen Geschäftsführer bilden künftig Klaus Liebig, Robert Schmidt, Ulla Dörfler und Konrad Schmidt die vierköpfige Geschäftsleitung. Den Angaben zufolge soll die Verantwortung damit auf mehrere Schultern verteilt und breiter im Unternehmen verankert werden.

Zweite Führungsebene ausgebaut

Parallel zur Erweiterung der Geschäftsleitung hat die vfm-Gruppe auch die zweite Führungsebene neu aufgestellt. Unterhalb der Geschäftsführung übernehmen künftig insgesamt 19 Abteilungsleiter und Teamreferenten Verantwortung in den verschiedenen Unternehmensbereichen. Dadurch sollen Zuständigkeiten klarer geregelt sowie Führung und Zusammenarbeit in den Fachbereichen gestärkt werden.

Die personellen Veränderungen erfolgen vor dem Hintergrund eines deutlichen Wachstums. Erst vor wenigen Tagen hatte die vfm-Gruppe ihre Geschäftszahlen für 2025 veröffentlicht. Demnach stieg der Gesamt-Courtageumsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 42 Prozent auf 89,6 Millionen Euro.