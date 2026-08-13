Athora verkauft Deutschlandgeschäft an Frankfurter Leben

Athora verkauft sein deutsches Lebensversicherungsgeschäft an die Frankfurter Leben Gruppe. Das Portfolio umfasst 3,5 Milliarden Euro und besteht aus Lebensversicherungen, fondsgebundenen Policen und Pensionsverträgen. Bis zum geplanten Vollzug bleibt allerdings noch Zeit.

Die Athora Holding Ltd. hat eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf ihres Deutschlandgeschäfts an die Frankfurter Leben Gruppe geschlossen. Athora Germany umfasst das deutsche Lebensversicherungsgeschäft sowie die dazugehörigen Gesellschaften. Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigungen und weiterer üblicher Bedingungen.

Athora Germany ist auf die Verwaltung von Versicherungsbeständen spezialisiert und betreut traditionelle Lebensversicherungen, fondsgebundene Policen und Pensionsverträge mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Athora Group verwaltet und administriert insgesamt Vermögenswerte von 139 Milliarden Euro. Das deutsche Geschäft war 2014 ursprünglich von Athene übernommen worden und ging 2018 im Zuge der Entkonsolidierung von Athene auf Athora über.

Mit Frankfurter Leben übernimmt ebenfalls ein auf Lebensversicherungs- und Pensionsbestände spezialisierter Anbieter das Geschäft. Die Gruppe betreut über fünf regulierte Lebensversicherungs- und Pensionsgesellschaften rund 700.000 Versicherte in Deutschland. Frankfurter Leben und ihre Tochtergesellschaften unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

DWS unterstützt Übernahme als Finanzierungspartner

„Als spezialisierter Bestandsmanager mit langjähriger Erfahrung im deutschen Markt bringt die Frankfurter Leben die Voraussetzungen mit, um die umsichtige Verwaltung des Athora-Germany-Geschäfts im Run-off fortzuführen. Ich möchte dem Aufsichtsrat, dem Management und den Mitarbeitenden von Athora Germany für ihren Beitrag zur Gruppe in den vergangenen acht Jahren danken. Athora Group konzentriert sich weiterhin auf den Ausbau ihrer Marktpräsenz und das organische Wachstum in den Ländern, in denen wir tätig sind. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass dieser Übergang für alle Beteiligten den besten langfristigen Weg darstellt“, sagt Todd Solash, Group Chief Executive Officer von Athora.

Die DWS Group soll die Transaktion als langfristiger Finanzierungspartner unterstützen und strategisch mit Frankfurter Leben zusammenarbeiten. „Das Geschäft mit Versicherungsbeständen lebt von Effizienz – im Interesse von Kundinnen und Kunden ebenso wie von Investoren. Mit der Übernahme von Athora Germany unterstreichen wir unseren Anspruch, hierfür den besten Ansatz zu haben“, sagt Dr. Christian Wrede, CEO der Frankfurter Leben Gruppe.

Der Abschluss der Transaktion ist vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen für Mitte 2027 vorgesehen. Während des Genehmigungsverfahrens führt Athora Germany den Geschäftsbetrieb wie bisher fort. Kundenpolicen, Leistungen und vertragliche Verpflichtungen bleiben nach Angaben des Unternehmens unverändert.

Keine wesentlichen Auswirkungen auf Athora-Kennzahlen erwartet

Athora rechnet durch den Verkauf mit keinen wesentlichen Auswirkungen auf die wichtigsten Finanzkennzahlen und Ziele der Gruppe.