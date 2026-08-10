Commerz Real übernimmt Management des Pangaea Life Blue Energy von Aquila

Zum Jahresbeginn 2027 übernimmt die Commerzbank-Tochter Commerz-Real das Management des Fonds Pangaea Life Blue Energy von der Versicherungsgruppe die Bayerische. Gleichzeitig soll der Fonds seine Anlagestrategie erweitern.

Die Commerz Real übernimmt zum 1. Januar 2027 das Fondsmanagement des Pangaea Life Blue Energy. Das teilen die Commerz Real und die Versicherungsgruppe die Bayerische gemeinsam mit. Das Mandat umfasst die Steuerung und Betreuung des mehr als 500 Millionen Euro schweren Fonds.

Der Pangaea Life Blue Energy investiert überwiegend in Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Dazu zählen insbesondere Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraftanlagen. Hinzu kommen Energiespeicher sowie Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz. Pangaea Life wurde 2017 von der Versicherungsgruppe die Bayerische als Produktmarke für Sachwertinvestments in erneuerbare Energien und nachhaltige Wohnimmobilien gegründet. Der Fonds ist exklusiv über die Vorsorgelösungen der Bayerischen (fondsgebundene Rentenversicherungen) investierbar.

Henning Koch, Vorstandsvorsitzender der Commerz Real AG, sagt: „Die Kooperation zwischen Commerz Real, Pangaea Life und der Versicherungsgruppe die Bayerische markiert den Beginn einer langfristigen Partnerschaft und bildet die Ausgangsbasis für weiteres gemeinsames Wachstum.“

Fonds erweitert Infrastrukturfokus

Den Angaben zufolge soll der Pangaea Life Blue Energy in der nächsten Entwicklungsphase sein Investmentuniversum ausweiten. Neben Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen sollen künftig auch Energiespeicher, Stromnetze und weitere energienahe Infrastruktur stärker berücksichtigt werden. Ziel ist, zusätzliche langfristige Ertragsquellen zu erschließen und den Fonds breiter an der Energiewende auszurichten.

Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen, sagt: „Die Idee hinter Pangaea Life war von Anfang an innovativ: Investment, einen Beitrag zur Energiewende und Altersvorsorge in einem Produkt zu vereinen. Was damals mutig war, ist heute ein Erfolgsmodell. Mit der Commerz Real entwickeln wir diese Idee jetzt konsequent weiter.“

Judith Lechermann, CIO der Bayerischen, ergänzt: „Für uns zählt nicht nur, wo erneuerbare Energie erzeugt wird, sondern auch, wie sie gespeichert, verteilt und wirtschaftlich nutzbar gemacht wird. Mit dem erweiterten Infrastrukturansatz stärken wir die Portfolioqualität des Blue Energy und richten den Fonds auf die nächste Phase der Energiewende aus.“

Mandat wechselt innerhalb der Commerz-Real-Gruppe

Uwe Mahrt, CEO der Pangaea Life, sagt: „Der Pangaea Life Blue Energy macht die Energiewende für Kundinnen und Kunden nachvollzieh- und investierbar. Mit der Commerz Real erweitern wir die Möglichkeiten, genau diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Bislang wird der Pangaea Life Blue Energy vom Hamburger Sachwertemanager Aquila Capital betreut, der ebenfalls zur Commerz-Real-Gruppe gehört. Im Zuge der Kooperation geht das Mandat zum Jahreswechsel auf die Commerz Real über. Das Mandat war zuvor europaweit ausgeschrieben worden. Nach Angaben der Unternehmen setzte sich die Commerz Real dabei gegen mehrere Mitbewerber durch.