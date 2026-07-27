Rentenalter ab 2032? Diese Jahrgänge müssten zuerst länger arbeiten

Die Diskussion über eine erneute Anhebung des gesetzlichen Rentenalters nimmt Fahrt auf. Hintergrund sind der demografische Wandel, die steigende Lebenserwartung und die wachsenden Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Rentenversicherung. Zwar liegt bislang kein Gesetzentwurf vor, doch zahlreiche Ökonomen, Wirtschaftsforschungsinstitute und Sachverständige sprechen sich dafür aus, das Renteneintrittsalter nach Abschluss der laufenden Reform erneut schrittweise anzuheben.

Die derzeitige Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre wird im Jahr 2031 abgeschlossen. Aus Sicht vieler Experten wäre 2032 deshalb der frühestmögliche Zeitpunkt für eine weitere Reform. Politische Entscheidungen dazu gibt es bislang allerdings nicht.

Die Ausgangslage gilt als herausfordernd. Immer weniger Beitragszahler finanzieren eine wachsende Zahl von Rentenbeziehern. Gleichzeitig beziehen Menschen ihre Altersrente aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung über einen deutlich längeren Zeitraum als frühere Generationen.

Warum Experten eine weitere Rentenreform fordern

Nach Einschätzung vieler Fachleute reicht es langfristig nicht aus, die Finanzierung allein über höhere Bundeszuschüsse oder steigende Rentenbeiträge sicherzustellen. Stattdessen wird über ein Maßnahmenpaket diskutiert, das eine längere Erwerbstätigkeit, eine stärkere private und betriebliche Altersvorsorge sowie eine höhere Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer umfasst. Ein weiterer Baustein könnte eine schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze sein.

Besonders häufig wird vorgeschlagen, das Renteneintrittsalter künftig an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Steigt diese weiter an, würde sich auch die Regelaltersgrenze automatisch erhöhen. Länder wie Dänemark, die Niederlande oder Finnland nutzen bereits vergleichbare Modelle.

Befürworter sehen darin einen planbaren und langfristig stabilen Mechanismus. Kritiker verweisen dagegen auf die Belastungen in körperlich anspruchsvollen Berufen und fordern flexible Übergänge in den Ruhestand sowie bessere Regelungen bei Erwerbsminderung.

Diese Geburtsjahrgänge könnten zuerst betroffen sein

Sollte eine Reform tatsächlich ab 2032 beginnen und erneut schrittweise umgesetzt werden, wären zunächst jüngere Geburtsjahrgänge betroffen. Die folgende Übersicht zeigt eine modellhafte Einordnung. Sie stellt keine politische Entscheidung dar.

Geburtsjahrgang Regelaltersgrenze heute Mögliche Auswirkung bei Reform ab 2032* 1964 und älter 67 Jahre Keine Änderung 1965 67 Jahre Wahrscheinlich keine oder nur geringe Änderung 1966 67 Jahre Möglich 1967 67 Jahre Wahrscheinlich betroffen 1968 67 Jahre Wahrscheinlich betroffen 1969 67 Jahre Wahrscheinlich betroffen ab 1970 67 Jahre Hohe Wahrscheinlichkeit einer späteren Regelaltersgrenze

*Modellhafte Einordnung. Über Zeitpunkt, Umfang und Ausgestaltung einer möglichen Reform existiert derzeit keine politische Entscheidung.

Welche finanziellen Auswirkungen ein höheres Rentenalter hätte

Eine längere Lebensarbeitszeit würde die gesetzliche Rentenversicherung auf mehreren Ebenen entlasten. Beschäftigte würden länger Beiträge einzahlen, während sich die Dauer des Rentenbezugs verkürzen würde. Gleichzeitig müsste der Bund voraussichtlich geringere Zuschüsse zur Rentenversicherung leisten.

Darüber hinaus könnte eine spätere Verrentung dazu beitragen, den Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt zumindest teilweise abzumildern. Ob und in welcher Form eine erneute Anhebung des Rentenalters tatsächlich kommt, ist derzeit jedoch offen. Fest steht lediglich, dass die Debatte angesichts des demografischen Wandels und des steigenden Finanzierungsdrucks auf die gesetzliche Rentenversicherung weiter an Bedeutung gewinnen dürfte. Bislang handelt es sich ausschließlich um Reformüberlegungen – eine gesetzliche Entscheidung liegt nicht vor.