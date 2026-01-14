Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Atradius Studie: Mehrheit der Unternehmen sieht KI nicht als Jobkiller

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Symbolbild zum Thema digitale Entwicklung in Deutschland
Foto: Smarterpix/pictograph
KI verändert die Arbeitsabläufe, übernimmt sie aber nicht.

rotz internationaler Ankündigungen zu Stellenabbau durch Künstliche Intelligenz bleibt die Sorge in deutschen Industrieunternehmen begrenzt. Eine Umfrage von Atradius zeigt, dass die meisten Betriebe nicht mit KI-bedingtem Arbeitsplatzverlust rechnen. Stattdessen rückt der Wandel von Arbeitsprozessen in den Fokus.

Während global agierende Konzerne den Einsatz Künstlicher Intelligenz zunehmend mit Stellenstreichungen verbinden, fällt die Einschätzung im deutschen produzierenden Gewerbe deutlich nüchterner aus. Laut einer Umfrage des Kreditversicherers Atradius unter mehr als 470 Unternehmen Ende 2025 gehen lediglich sechs Prozent davon aus, dass der eigene Arbeitsplatz in den kommenden Jahren durch KI wegfallen könnte. 79 Prozent der Befragten schließen dies ausdrücklich aus.

Auch ein Blick in die Vergangenheit stützt diese Einschätzung. 82 Prozent der Unternehmen geben an, dass KI bislang keine Rolle beim Stellenabbau gespielt hat. In nur sechs Prozent der Fälle wurde sie teilweise als Ursache für Entlassungen genannt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass KI bislang kaum direkte Auswirkungen auf die Beschäftigtenzahlen in der Industrie hat.

„Die oft geäußerte Befürchtung, KI werde großflächig Arbeitsplätze ersetzen, spiegelt sich in unserer Umfrage nicht wider. Anders als in einigen serviceorientierten Bereichen bleibt menschliche Arbeit im produzierenden Gewerbe unverzichtbar. KI verändert Arbeitsabläufe, sie übernimmt sie nicht“, sagt Frank Liebold, Country Manager Deutschland bei Atradius.

Fokus auf Anpassung statt Abbau

Gleichzeitig bereiten sich viele Unternehmen aktiv auf den technologischen Wandel vor. Investitionen in Weiterbildung, digitale Kompetenzen und ein besseres Verständnis für KI-Anwendungen gewinnen an Bedeutung. Besonders Fähigkeiten, die sich nur schwer automatisieren lassen, stehen dabei im Vordergrund.

„Wir beobachten eine intensive Auseinandersetzung mit KI“, sagt Liebold. „Knapp 60 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, sich aktiv mit aktuellen Trends und Technologien auseinander zu setzen.“ Der Einsatz von KI führe nach aktueller Einschätzung vor allem zu veränderten Prozessen, nicht jedoch zu einem breiten Abbau von Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe.

Das könnte Sie auch interessieren:

An der Umfrage beteiligten sich Unternehmen aus zahlreichen Branchen, darunter Automotive, Bauwirtschaft, Chemie, Elektronik, Maschinenbau, Metall, IT und Software sowie Transport und Dienstleistungen. Die befragten Unternehmen decken eine große Bandbreite ab, sowohl beim Jahresumsatz von unter fünf Millionen bis über einer Milliarde Euro als auch bei der Beschäftigtenzahl von unter 100 bis mehr als 1.500 Mitarbeitenden.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/atradius-studie-mehrheit-der-unternehmen-sieht-ki-nicht-als-jobkiller-709787/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.