Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Ölpreis gibt nach: Warum Entwarnung dennoch verfrüht wäre

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Fallender Ölpreis
Bild: KI-generiert mit ChatGPT / DALL·E
Der Ölpreis fällt auf 82 US-Dollar. Für Weltwirtschaft, Inflation und DAX bleiben geopolitische Risiken entscheidend.

Der Brent-Preis fällt deutlich und liegt inzwischen weit unter seinem März-Hoch. Dennoch bleiben die geopolitischen Risiken und der wirtschaftliche Druck hoch. Besonders für Deutschland steht viel auf dem Spiel.

Der Brent-Future fällt am Dienstag um rund 2 Prozent auf 82 US-Dollar und notiert damit mehr als 30 Prozent unter dem März-Hoch. Von Entwarnung kann jedoch keine Rede sein. Dafür bleibt das Preisniveau weiterhin zu hoch. 

Jede neue Meldung zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sorgt derzeit für starke Kursschwankungen. Der Ölpreis wird fast ausschließlich von geopolitischen Schlagzeilen bestimmt, während das Risiko weiterer Lieferunterbrechungen hoch bleibt. Die Folgen reichen inzwischen weit über den Energiemarkt hinaus. Hohe Ölpreise bremsen die Weltwirtschaft, erhöhen den Inflationsdruck und belasten Konsum, Industrie sowie Unternehmensgewinne. Besonders betroffen sind große Energieimporteure wie China und Indien. 

Auch Deutschland gehört zu den größten Energieimporteuren Europas und spürt die Auswirkungen unmittelbar. Höhere Öl- und Energiepreise erhöhen den Kostendruck der Industrie und erschweren eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft. Der Handlungsspielraum bleibt aufgrund der strukturellen Importabhängigkeit begrenzt. Deutschland ist den Weltmarktpreisen zwar nicht schutzlos ausgeliefert, befindet sich aber häufig im Krisenmodus der Schadensbegrenzung. 

Umgekehrt zählen sinkende Ölpreise zu den stärksten Kurstreibern für den DAX. Der Grund liegt in seiner ausgeprägten Industrielastigkeit. Günstigere Energie würde die Gewinnperspektiven vieler DAX-Konzerne verbessern und gleichzeitig die deutsche Wirtschaft entlasten.

Autor Maximilian Wienke ist Marktanalyst bei eToro.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Das könnte Sie auch interessieren:
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/oelpreis-gibt-nach-warum-entwarnung-dehhhnnoch-verfrueht-waere-723583/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.