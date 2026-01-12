Axa startet neue fondsgebundene bAV mit wählbaren Garantien

Ab Januar 2026 ergänzt die Axa ihr Angebot in der betrieblichen Altersversorgung um die fondsgebundene Rentenversicherung „bAV easyInvest“. Das Produkt richtet sich an Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden eine einfache und zugleich flexible Vorsorgelösung anbieten möchten. Zentrales Element ist die Wahl zwischen drei Bruttobeitragsgarantien von 60 Prozent, 80 Prozent oder 90 Prozent, die bereits bei Vertragsabschluss festgelegt werden.

Die Kapitalanlage kombiniert ein Sicherungsvermögen der Axa Lebensversicherung mit dem Sondervermögen Invest Plus. Dabei wird das Vertragsvermögen dynamisch zwischen beiden Anlageformen aufgeteilt. Ziel ist es, garantierte Leistungen mit den Ertragschancen der Kapitalmärkte zu verbinden und gleichzeitig die gewählte Garantie dauerhaft abzusichern.

Die Umschichtung erfolgt nach Angaben des Versicherers monatlich, während die Einhaltung der Garantie börsentäglich überprüft wird. Das Sondervermögen Invest Plus wird von den Kapitalanlage-Expertinnen und -Experten der Axa gesteuert und global ausgerichtet. Das Sicherungsvermögen setzt auf eine breit diversifizierte und sicherheitsorientierte Kapitalanlage mit laufender Verzinsung.

Garantien und Kapitalanlage im Zusammenspiel

Der Versicherer positioniert den neuen Tarif bewusst als Lösung mit überschaubarer Produktlogik. „Die betriebliche Altersversorgung ist ein starkes, aber nach wie vor zu wenig genutztes Instrument für die Absicherung von Mitarbeitenden. Ein Grund: Viele Angebote im Markt sind zu komplex. Mit der neuen bAV easyInvest machen wir es den Arbeitgebern besonders einfach. Das Produkt bietet klare, Garantieoptionen, eine richtige Balance zwischen Sicherheit und Rendite, einfache Administration und eine hohe Flexibilität“, sagt Elisa Albers, Leiterin Corporate Employee Benefits bei Axa Deutschland.

Neben der Garantiewahl bietet das Produkt zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten während der Vertragslaufzeit. Beitragserhöhungen und Zuzahlungen sind zu den bei Vertragsbeginn vereinbarten Rechnungsgrundlagen möglich. Auch Unterbrechungen, etwa durch Elternzeit, Sabbatical, Entsendung ins Ausland oder längere Krankheit, können zeitlich unbegrenzt erfolgen. Der Vertrag lässt sich anschließend wieder fortsetzen.

Zusätzlich kann „bAV easyInvest“ mit weiteren Absicherungen kombiniert werden. Neben einer Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsabsicherung steht auch eine Risikozusatzversicherung zur Verfügung, um Hinterbliebene abzusichern.

Flexibles Ablaufmanagement bis zum Rentenbeginn

Für die Phase vor Rentenbeginn sieht Axa ein flexibles Ablaufmanagement vor. Auf Wunsch kann das Vertragsvermögen bis zu zehn Jahre vor dem geplanten Rentenbeginn schrittweise in das Sicherungsvermögen umgeschichtet werden. Damit lassen sich Wertschwankungen zum Ende der Ansparphase reduzieren.

Das Rentenbeginnalter ist flexibel zwischen dem 62. und 75. Lebensjahr wählbar und kann zusätzlich um bis zu zehn Jahre hinausgeschoben werden. Auch bei der Auszahlung bestehen mehrere Optionen. Neben einer lebenslangen Rente ist je nach Durchführungsweg eine teilweise oder vollständige Kapitalzahlung zum Rentenbeginn möglich.

Alternativ kann die Kapitalleistung in Raten über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren ausgezahlt werden, sofern das Vertragsvermögen mindestens 20.000 Euro beträgt. Welche Auszahlungsform gewählt werden kann, hängt vom jeweiligen Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung ab.