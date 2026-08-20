Bank-Run in Russland: Was er über die Einlagensicherung in Deutschland zeigt

Millionen Russen räumen ihre Bankkonten leer – aus Angst, der Staat greife im Krieg auf ihre Ersparnisse zu. Das wirft eine Frage auf, die auch deutsche Sparer beschäftigt: Wie sicher ist die Einlagensicherung in Deutschland? Ein Blick auf zwei grundverschiedene Rechtssysteme – und ehrliche Worte zu den Grenzen des deutschen Schutzes.

Im Sommer 2026 verzeichnet Russlands Bankensystem die stärksten Mittelabflüsse seit Kriegsbeginn. Sparer und Unternehmen ziehen ihr Geld in wachsendem Tempo von den Konten ab. Sie fürchten, der Staat könnte im Zuge der Kriegsfinanzierung auf private Ersparnisse zugreifen. Für deutsche Sparer, Berater und Vermögensverwalter wirft das eine naheliegende Frage auf. Wie robust ist die Einlagensicherung in Deutschland tatsächlich, wenn ein Staat selbst unter finanziellem Druck steht? Die Antwort verlangt einen nüchternen Vergleich zweier grundverschiedener Rechtssysteme.

Der Auslöser: Warum Russen massenhaft Geld von den Banken abziehen

Mehrere Medien berufen sich auf Zentralbankdaten. Ihren Berechnungen zufolge zogen russische Sparer und Unternehmen im Juni rund 4,5 Milliarden US-Dollar von ihren Konten ab. Im Juli waren es bereits 7,3 Milliarden Dollar, in den ersten beiden Augustwochen weitere 3,4 Milliarden Dollar. Die Gründe sind vielschichtig, laufen aber auf ein gemeinsames Motiv hinaus: den Vertrauensverlust in den eigenen Staat. Ein früherer hochrangiger russischer Finanzbeamter bringt die Stimmung auf den Punkt. Viele Bürger halten Bargeld unter dem sprichwörtlichen Kopfkissen inzwischen für sicherer als ein Bankkonto, „von dem es möglicherweise nie zurückkommt“.

Zudem befeuert die wirtschaftliche Lage die Nervosität. Russlands Wirtschaft wuchs im ersten Halbjahr 2026 nur noch um 0,3 Prozent. Zugleich summierte sich das Haushaltsdefizit von Januar bis Juli auf umgerechnet rund 65,5 Milliarden Euro. Ursprünglich geplant waren dagegen nur 38,5 Milliarden Euro. Im Juli musste das russische Finanzministerium sogar Anleiheauktionen aussetzen, denn der Staat konnte sich am Markt nicht mehr zu tragbaren Konditionen refinanzieren. Hinzu kommen Berichte über Vermögensbeschlagnahmungen im Umfang von rund 51,5 Milliarden Dollar allein im Jahr 2025. Dabei handelt es sich überwiegend um staatliche Zugriffe auf Unternehmen und Vermögenswerte von Oligarchen. Hinzu kommt die Anwendung von Gesetzen gegen sogenannte unfreundliche Staaten. Eine pauschale Enteignung normaler Spareinlagen ist das allerdings nicht. Dennoch nährt genau diese Kombination aus Kriegswirtschaft, Kapitalkontrollen und selektiven Beschlagnahmungen ein tieferes Misstrauen. Folglich fürchten viele Russen, der Staat könnte die Schwelle als Nächstes weiter verschieben.

Dekret 377: Das Sonderregime für Sparer aus „unfreundlichen Staaten“

Ein Präsidialdekret verschärfte die Rechtslage zusätzlich für eine bestimmte Gruppe von Kontoinhabern. Am 1. Juni 2026 trat das Dekret Nr. 377 in Kraft. Damit weitet es ein bereits 2022 eingeführtes Sonderregime, Dekret 95, aus. Betroffen sind Termineinlagen und verzinste Sparkonten – normale Girokonten dagegen nicht. Das Sonderregime gilt für Bürger aus „unfreundlichen Staaten“, darunter EU-Länder, die USA, Großbritannien, die Schweiz und Japan. Voraussetzung ist zudem, dass sie keine russische Aufenthaltserlaubnis besitzen. Zunächst herrschte Verwirrung um die genaue Anwendung. Am 14. Juli 2026 stellte die russische Zentralbank schließlich klar: Die Freigrenze von zehn Millionen Rubel gilt pro Kontoinhaber und Kalendermonat. Sie gilt also nicht, wie zunächst vermutet, pro Bank. Eingefrorene Gelder landen entsprechend auf sogenannten Typ-C-Konten mit drastischen Beschränkungen: Bargeldabhebungen sind ausgeschlossen, Transaktionen benötigen eine staatliche Genehmigung.

Russische Staatsbürger mit Wohnsitz in Russland sind von Dekret 377 formal nicht betroffen. Die Bank-Run-Bewegung erfasst dennoch die breite Bevölkerung. Das ist ein Indiz dafür, dass es weniger um eine konkrete Rechtsnorm geht. Vielmehr fehlt grundsätzlich das Vertrauen in die Verlässlichkeit des russischen Finanzsystems unter Kriegsbedingungen.

Die russische Einlagensicherung – und ihre Grenzen

Russland verfügt formal über ein Einlagensicherungssystem. Die staatliche Agentur für Einlagenversicherung, ASV, sichert private Bankeinlagen ab. Die Grenze liegt aktuell bei 1,4 Millionen Rubel pro Einleger und Bank. Der Deckungsbetrag wurde seit Einführung des Systems im Jahr 2004 mehrfach angehoben.

Für die Einordnung entscheidend sind drei strukturelle Unterschiede zum deutschen System. Erstens speist sich der Sicherungsfonds zunächst aus Pflichtbeiträgen der Banken. Im Bedarfsfall kann er sich jedoch unmittelbar bei der russischen Zentralbank refinanzieren. In Deutschland ist die Einlagensicherung dagegen privatrechtlich organisiert und institutionell von der Regierung getrennt. Das russische System bleibt somit strukturell an denselben Staat gekoppelt, der zugleich für die geopolitische Lage verantwortlich ist. Genau diese Lage erschüttert derzeit das Vertrauen. Zweitens werden Entschädigungen in Fremdwährung ausschließlich in Rubel ausgezahlt, und zwar zum Kurs der Zentralbank am Tag des Versicherungsfalls. Angesichts der Rubel-Volatilität der vergangenen Jahre ist das ein erhebliches Risiko. Und drittens schützt ein gesetzlicher Auszahlungsanspruch nur vor der Insolvenz einer einzelnen Bank. Er schützt nicht vor gezielten hoheitlichen Eingriffen wie Kapitalkontrollen, Kontosperrungen für bestimmte Personengruppen oder devisenrechtlichen Sonderregimen. Genau diese Instrumente kommen mit Dekret 377 und den seit 2022 geltenden Kapitalverkehrsbeschränkungen zum Einsatz.

Eine Einlagensicherung schützt vor Bankpleiten. Sie schützt nicht vor souveränen Eingriffen des Staates in die Verfügungsgewalt über das eigene Geld. Genau davor fliehen russische Sparer derzeit.