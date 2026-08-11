Commerzbank-Aktie auf Zehn-Jahres-Hoch: Diese Gründe treiben den Kurs

Die Commerzbank-Aktie steht so hoch wie zuletzt 2010. Rekordgewinne, ein größerer Aktienrückkauf und die Annäherung an Großaktionär UniCredit treiben den Kurs. Was das für Anleger und Vermittler bedeutet – und welche Risiken bis zur EZB-Entscheidung im Herbst bleiben.

Die Commerzbank-Aktie steht so hoch wie seit 2010 nicht mehr. Am 10. August 2026 schloss das Papier bei 39,07 Euro, ein Plus von 3,65 Prozent auf Wochensicht. Bereits am 4. August hatte die Aktie mit 39,41 Euro ein neues Zehn-Jahres-Hoch markiert. Seit einem Zwischentief am 8. April 2026 hat die Commerzbank-Aktie rund 17,8 Prozent gewonnen, auf Jahressicht liegt das Plus bei rund zehn Prozent.

Zehn-Jahres-Bilanz: Aus 10.000 Euro wurden fast 50.000 Euro

Wer die Erholung der Commerzbank-Aktie seit der Finanzkrise einordnen will, braucht einen längeren Zeithorizont. Über zehn Jahre summiert sich die Gesamtrendite der Aktie einschließlich Dividenden auf rund 573 Prozent, das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von etwa 17,4 Prozent. Aus 10.000 Euro wurden so knapp 49.800 Euro – ein Vergleich, der die Commerzbank zu einem der auffälligsten deutschen Comeback-Werte im DAX macht.

Rekordgewinne stützen den Kurs fundamental

Der Kursanstieg beruht nicht allein auf Übernahmefantasie. Die Commerzbank hat im ersten Halbjahr 2026 ein Rekordergebnis vorgelegt: Der Nettogewinn kletterte um 40 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro, das operative Ergebnis stieg um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Bereits im ersten Quartal hatte die Bank mit einem operativen Ergebnis von rund 1,4 Milliarden Euro und einem Nettogewinn von 913 Millionen Euro (plus neun Prozent) einen Rekordwert erzielt. Getragen wurde das Ergebnis unter anderem von einem Provisionsüberschuss auf ebenfalls neuem Höchststand.

Der Vorstand hat die Jahresprognose deshalb angehoben. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet die Bank nun mit einem Nettogewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro, zuvor waren „mehr als 3,2 Milliarden Euro“ das Ziel.

Aktienrückkäufe und Dividende: Bank bleibt großzügig

Auch bei der Kapitalrückgabe zeigt sich die Commerzbank spendabel. Für das Geschäftsjahr 2025 zahlte die Bank 1,10 Euro Dividende je Aktie, nach 0,65 Euro im Vorjahr – das entspricht rund 1,2 Milliarden Euro. Zusammen mit zwei Aktienrückkäufen über insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro schüttete die Commerzbank für 2025 rund 2,7 Milliarden Euro an die Aktionäre aus. Anfang August kündigte die Bank im Zuge der Halbjahreszahlen zudem ein weiteres Rückkaufprogramm über 1,2 Milliarden Euro an. Marktbeobachter werten das Volumen auch als Signal in Richtung der laufenden UniCredit-Gespräche.

UniCredit rückt der Kontrolle näher

Den größten Einfluss auf den Kurs hat weiterhin der Übernahmekampf mit der italienischen UniCredit. Nach Abschluss ihres freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots hält UniCredit inzwischen wirtschaftlich zwischen 44 und 48 Prozent des Kapitals – die Angaben schwanken je nach Quelle leicht, je nachdem, ob Kaufoptionen mitgerechnet werden. Nach den jüngsten Meldungen von Anfang August summiert sich der wirtschaftliche Anteil inklusive Optionen auf 47,59 Prozent, was 49,65 Prozent der Stimmrechte entspricht.

Bemerkenswert ist die Zurückhaltung der übrigen Aktionäre: Beim eigentlichen Tenderangebot legten laut einer Erhebung der Commerzbank nur 2,7 Prozent der übrigen institutionellen und privaten Aktionäre ihre Aktien tatsächlich an. Der Großteil der freien Aktionäre setzt demnach eher auf einen höheren Preis oder eine Übernahme in Etappen als auf das ursprüngliche Angebot.

Für einen Squeeze-out, also den Zwangsausschluss der übrigen Minderheitsaktionäre, benötigt UniCredit 90 Prozent des Grundkapitals. Davon ist das Institut noch weit entfernt. Ein Blick auf die HVB-Übernahme durch UniCredit in den Jahren 2004 und 2006 zeigt dennoch, welchen Weg italienische Strategen wählen können: Damals löste UniCredit zunächst lukrative Konzernteile – darunter die Bank Austria und Osteuropa-Töchter – aus der übernommenen Bank heraus und verkaufte sie an sich selbst, bevor die verbliebenen HVB-Aktionäre schließlich per Squeeze-out ausgeschlossen wurden. Für Cash.-Leser mit Minderheitsaktionären im Depot ist das ein historischer Präzedenzfall, der bei der Bewertung des Restrisikos mitgedacht werden sollte – ohne dass daraus automatisch folgt, UniCredit werde bei der Commerzbank identisch vorgehen.

Orlopps Kurswechsel: Vom Widerstand zur Gesprächsbereitschaft

Fast zwei Jahre lang hatte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp den Übernahmeversuch als unabhängige Vorständin scharf zurückgewiesen. Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen Anfang August vollzog sie eine bemerkenswerte Kehrtwende. Man habe „diesbezüglich Gespräche aufgenommen“, erklärt Orlopp und zeigt sich „optimistisch, dass wir Schritt für Schritt eine gemeinsame Basis bei Corporate Governance und Geschäftsmodell finden können“. Auch die Bundesregierung als zweitgrößte Aktionärin sei in die Gespräche eingebunden.

Gleichzeitig zieht Orlopp klare Grenzen: Selbst wenn UniCredit auf der nächsten Hauptversammlung eine Mehrheit erreiche, könne der Konzern wesentliche Strukturmaßnahmen nicht im Alleingang beschließen – dafür brauche es „ein klares Mandat für beide Seiten“. Erstmals räumt die Bankchefin zudem Synergiepotenzial durch eine Verknüpfung der Geschäftsaktivitäten mit den Italienern ein.

Bundesregierung schwenkt um

Auch der Bund, der über die Finanzagentur rund zwölf Prozent an der Commerzbank hält, hatte das Übernahmeangebot zunächst klar abgelehnt. Der interministerielle Lenkungsausschuss stufte das Angebot als unzureichend und das Vorgehen von UniCredit als „aggressiv“ ein. In der 29. Kalenderwoche 2026 näherte sich die Bundesregierung dem Konzern jedoch an – offenbar in der Erkenntnis, dass sich der weitere Anteilsaufbau von UniCredit ohnehin nicht verhindern lässt. Bundeskanzler Friedrich Merz erkannte die veränderten Mehrheitsverhältnisse öffentlich an. Der Bund bleibt damit ein zentraler, aber nicht mehr blockierender Akteur im weiteren Verfahren.

Zeitplan: Wann entscheidet die EZB über die Commerzbank-Aktie?

Formal liegt der Ball inzwischen bei der Europäischen Zentralbank. Die BaFin hat den Antrag von UniCredit auf eine weitere Aufstockung der Beteiligung über 30 Prozent als vollständig eingestuft und an die EZB-Bankenaufsicht weitergereicht. Der EZB stehen dafür regulär 60 Arbeitstage zur Verfügung, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um bis zu 20 weitere Arbeitstage, falls die Aufsicht zusätzliche Informationen anfordert.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern dürfte die finale Entscheidung frühestens in der zweiten Oktoberhälfte 2026 fallen. Neben der EZB-Freigabe stehen laut Berichten weitere Genehmigungen aus: von den EU-Kartellbehörden, im Rahmen der deutschen Außenwirtschaftsprüfung – der sogenannten Golden Power –, von der US-Notenbank Fed sowie von der polnischen Finanzaufsicht. UniCredit-Chef Andrea Orcel hat gegenüber CNBC das vierte Quartal 2026 als Zielmarke für die operative Kontrolle genannt. Nach aktuellem Verfahrensstand ist dieser ambitionierte Zeitrahmen nicht auszuschließen.

Ereignis Zeitpunkt Freiwilliges Übernahmeangebot abgeschlossen Juni 2026 UniCredit-Anteil nach Tenderangebot 44,37 Prozent (wirtschaftlich) Bundesregierung signalisiert Gesprächsbereitschaft KW 29/2026 (Mitte Juli) BaFin-Freigabe / Weiterleitung an EZB Anfang August 2026 UniCredit-Anteil inklusive Optionen 47,59 Prozent wirtschaftlich / 49,65 Prozent Stimmrechte Erwartete EZB-Entscheidung frühestens 2. Oktoberhälfte 2026 Von UniCredit angestrebte operative Kontrolle 4. Quartal 2026 (laut CEO Orcel) Squeeze-out-Schwelle 90 Prozent des Grundkapitals (aktuell nicht erreicht) Hinweis: Prozentangaben zur UniCredit-Beteiligung schwanken je nach Quelle und Stichtag leicht, da laufend weitere Anteile und Optionen hinzukommen. Die Tabelle bildet den Kenntnisstand von Anfang/Mitte August 2026 ab.

Was Analysten der Commerzbank-Aktie zutrauen

Trotz der ungeklärten Übernahmefrage bleibt das Analystenbild mehrheitlich konstruktiv. Das durchschnittliche Kursziel von sieben ausgewerteten Analysten liegt bei 39,80 Euro – nur knapp über dem aktuellen Kurs, allerdings mit erheblicher Spannbreite.

Institut Kursziel Einstufung DZ Bank 46,00 Euro Kaufen Deutsche Bank Research 42,00 Euro Kaufen Analysten-Konsens (sieben Institute) 39,80 Euro gemischt JPMorgan 38,00 Euro Neutral

Die Spannbreite der Kursziele spiegelt vor allem die Unsicherheit über den Ausgang des Übernahmeprozesses. Wer an eine geordnete Einigung zwischen Orlopp, dem Bund und UniCredit glaubt und die operative Stärke der Bank hoch gewichtet, sieht mehr Potenzial nach oben. Wer dagegen regulatorische Verzögerungen, politische Risiken oder eine harte Auseinandersetzung um Konditionen erwartet, bleibt vorsichtiger.

Chancen und Risiken für Anleger und Vermittler

Chancen: Operative Rekordgewinne und eine gestiegene Kapitalrückgabe stützen die Bewertung der Commerzbank-Aktie unabhängig vom Übernahmeausgang. Eine geordnete Einigung mit UniCredit könnte zusätzliches Aufwärtspotenzial freisetzen, sollte am Ende ein finales Übernahmeangebot mit Prämie folgen. Die gute Kapitalausstattung erlaubt der Bank zudem weitere Rückkäufe und Dividendensteigerungen.

Risiken: Ein Squeeze-out ist beim aktuellen Beteiligungsstand nicht in Reichweite, mittelfristig aber nicht auszuschließen, sollte UniCredit weiter Anteile zukaufen. Die HVB-Historie zeigt, dass Käufer bei Konzernumbauten eigene Interessen über die der Minderheitsaktionäre stellen können. Zudem bleibt die regulatorische Genehmigung – EZB, EU-Kartellrecht, Außenwirtschaftsprüfung, Fed, polnische Aufsicht – ein Prozess mit mehreren möglichen Verzögerungspunkten, der den Zeitplan bis Ende 2026 strecken kann.