Fed -Zinsentscheidung sendet Signal: Gewinner und Verlierer im Depot

Die Fed-Zinsentscheidung vom 29. Juli 2026 fiel auf den ersten Blick unspektakulär aus: Die US-Notenbank beließ ihren Leitzins unverändert in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Das Federal Open Market Committee (FOMC) entschied mit neun zu drei Stimmen, die Geldpolitik vorerst nicht weiter zu straffen. Beth Hammack, Neel Kashkari und Lorie Logan votierten jedoch für eine sofortige Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Damit fiel das Abstimmungsergebnis ungewöhnlich knapp aus und verdeutlicht, dass innerhalb der Notenbank unterschiedliche Einschätzungen über den weiteren Inflationsverlauf bestehen. (Federal Reserve)

Für die Finanzmärkte war dieses Abstimmungsergebnis bedeutsamer als die eigentliche Zinspause. Ein Teil der Währungshüter sieht die Inflationsrisiken weiterhin als erhöht an. Sollte sich der Preisauftrieb in den kommenden Wochen nicht weiter abschwächen, könnte bereits auf der nächsten Sitzung im September erneut über eine Zinserhöhung diskutiert werden.

Für Anleger rückt damit eine zentrale Frage in den Vordergrund: Welche Anlageklassen kommen mit einem länger anhaltenden Hochzinsumfeld besser zurecht – und welche geraten eher unter Druck?

Fed-Zinsentscheidung: Welche Anlageklassen von hohen US-Zinsen profitieren könnten

Hohe Leitzinsen wirken weit über den US-Kreditmarkt hinaus. Sie beeinflussen Anleiherenditen, Aktienbewertungen, Unternehmensfinanzierungen und Wechselkurse. Dabei ist nicht nur das aktuelle Zinsniveau entscheidend, sondern vor allem die Erwartung, wie lange die Zinsen hoch bleiben.

Anlageklasse Tendenz bei länger hohen US-Zinsen Warum? Kurzlaufende US-Staatsanleihen 🟢 Eher Gewinner Hohe laufende Renditen bei vergleichsweise geringem Zinsänderungsrisiko. Geldmarkt-ETFs 🟢 Eher Gewinner Profitieren unmittelbar vom hohen kurzfristigen Zinsniveau. Banken 🟢 Eher Gewinner Höhere Nettozinsmargen können die Erträge verbessern. Versicherungen 🟢 Eher Gewinner Höhere Renditen auf neu angelegte Kapitalanlagen. Value-Aktien 🟢 Leichte Vorteile Meist weniger zinssensitiv als hoch bewertete Wachstumsunternehmen. US-Dollar 🟡 Gemischtes Bild Höhere US-Zinsen können den Dollar stützen, viele Faktoren spielen jedoch eine Rolle. Gold 🟡 Gemischtes Bild Inflationssorgen sprechen für Gold, hohe Realzinsen wirken dagegen. Breite Welt-ETFs 🟡 Neutral Die breite Diversifikation gleicht einzelne Belastungen teilweise aus. Technologie- und KI-Aktien 🔴 Eher Verlierer Hohe Bewertungen reagieren empfindlicher auf steigende Zinsen. Immobilienaktien und REITs 🔴 Eher Verlierer Steigende Finanzierungskosten können Gewinne belasten. Langlaufende Staatsanleihen 🔴 Eher Verlierer Steigende Marktzinsen drücken die Kurse bestehender Anleihen.

Banken zählen in einem Hochzinsumfeld traditionell zu den möglichen Profiteuren. Sie verdienen an der Differenz zwischen Kredit- und Einlagenzinsen, der sogenannten Nettozinsmarge. Steigen die Marktzinsen, kann sich diese Marge verbessern und damit auch die Ertragslage vieler Institute. Große US-Banken wie JPMorgan Chase, Bank of America oder Wells Fargo erzielen einen erheblichen Teil ihrer Gewinne im klassischen Zinsgeschäft.

Allerdings hat ein dauerhaft hohes Zinsniveau auch Schattenseiten. Teurere Finanzierungen können die Kreditnachfrage bremsen und das Risiko von Kreditausfällen erhöhen. Ob Banken tatsächlich profitieren, hängt deshalb auch von der konjunkturellen Entwicklung ab.

Versicherungen werden in diesem Zusammenhang häufig unterschätzt. Lebensversicherer und andere große Gesellschaften investieren jedes Jahr Milliarden Dollar in Staats- und Unternehmensanleihen. Laufen ältere Wertpapiere aus, können frei werdende Mittel zu höheren Renditen neu angelegt werden. Dadurch steigen langfristig die Kapitalanlageerträge vieler Versicherer.

Fed-Zinsentscheidung stärkt kurzlaufende Anleihen und Geldmarkt-ETFs

Auch für Anleger, die nicht auf Einzelaktien setzen möchten, bieten sich Chancen. Kurzlaufende US-Staatsanleihen und entsprechende ETFs liefern derzeit vergleichsweise attraktive laufende Renditen und reagieren deutlich weniger empfindlich auf weitere Zinsänderungen als langlaufende Anleihen.

Ähnliches gilt für Geldmarkt-ETFs. Ihre Erträge orientieren sich unmittelbar am kurzfristigen Zinsniveau. Solange die Federal Reserve an ihrer restriktiven Geldpolitik festhält, können diese Produkte vergleichsweise attraktive laufende Erträge erzielen. Gleichzeitig schwanken ihre Kurse in der Regel deutlich weniger als Aktien oder langlaufende Anleihen.

Für europäische Anleger bleibt allerdings das Wechselkursrisiko zwischen Euro und US-Dollar bestehen. Wertet der Dollar gegenüber dem Euro ab, kann dies einen Teil der Zinserträge wieder aufzehren.

Nach der Fed-Zinsentscheidung bleiben Wachstumswerte und Immobilien zinssensibel

Nicht alle Aktien reagieren gleich stark auf Veränderungen der Geldpolitik. Besonders hoch bewertete Wachstumsunternehmen sind anfällig für steigende Zinsen, weil ihre Bewertung stark auf künftig erwarteten Gewinnen basiert. Mit einem höheren Diskontierungszins sinkt deren heutiger Wert.

Value-Aktien verfügen dagegen häufig über niedrigere Bewertungen und erwirtschaften bereits stabile Gewinne und Cashflows. Banken, Versicherungen, Industrie- oder Energieunternehmen entwickeln sich deshalb in einem Hochzinsumfeld oftmals robuster als klassische Wachstumswerte. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie automatisch Kursgewinne erzielen.

Technologie- und KI-Unternehmen stehen nach der Fed-Zinsentscheidung erneut im Fokus. Gesellschaften wie Nvidia, Microsoft oder Broadcom profitieren zwar von der hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur und steigenden Unternehmensgewinnen. Gleichzeitig reagieren ihre oftmals hohen Bewertungen empfindlich auf steigende Zinsen. Für Anleger bleibt daher entscheidend, zwischen operativer Geschäftsentwicklung und Bewertung zu unterscheiden.

Immobilienwerte gehören ebenfalls zu den zinssensiblen Bereichen. Höhere Finanzierungskosten belasten Projektentwickler ebenso wie börsennotierte Immobiliengesellschaften und REITs. Gleichzeitig werden festverzinsliche Anlagen mit steigenden Renditen attraktiver, was die Nachfrage nach Immobilieninvestments dämpfen kann. Unterschiede zwischen einzelnen Segmenten bleiben jedoch groß. Während Logistik- oder Rechenzentrumsimmobilien von strukturellen Wachstumstrends profitieren können, stehen Büro- und Einzelhandelsimmobilien häufig vor zusätzlichen Herausforderungen.

Gold und langlaufende Anleihen reagieren besonders auf die Fed-Zinsentscheidung

Gold nimmt unter den Anlageklassen eine Sonderrolle ein. Inflationssorgen und wirtschaftliche Unsicherheit sprechen häufig für das Edelmetall. Hohe Realzinsen wirken dagegen belastend, weil Gold weder Zinsen noch Dividenden abwirft und damit im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen an Attraktivität verliert.

Neben der Geldpolitik beeinflussen jedoch auch die Entwicklung des US-Dollars, geopolitische Risiken und Käufe der Zentralbanken den Goldpreis. Deshalb eignet sich Gold eher als Diversifikationsbaustein im Portfolio denn als direkte Wette auf die nächste Fed-Zinsentscheidung.

Besonders stark reagieren langlaufende Staatsanleihen auf Veränderungen des Zinsniveaus. Steigen die Marktzinsen, verlieren bestehende Anleihen mit niedrigeren Kupons an Wert. Je länger die Restlaufzeit, desto größer ist das Zinsänderungsrisiko. Sollten Inflation und Zinsen jedoch schneller als erwartet zurückgehen, könnten ausgerechnet langlaufende Anleihen wieder zu den größten Gewinnern zählen.

Die Fed-Zinsentscheidung hat vor allem gezeigt, dass innerhalb der US-Notenbank unterschiedliche Einschätzungen über den weiteren Zinskurs bestehen. Sollten die Zinsen tatsächlich länger hoch bleiben, könnten Geldmarktanlagen, kurzlaufende Anleihen, Banken, Versicherungen und ausgewählte Value-Aktien vergleichsweise robust bleiben. Dagegen dürften langlaufende Anleihen, Immobilienwerte sowie hoch bewertete Technologie- und Wachstumsaktien anfälliger für weitere Zinsüberraschungen sein. Für Anleger bleibt die Fed-Zinsentscheidung jedoch nur einer von mehreren Einflussfaktoren. Ebenso wichtig bleiben die Entwicklung der Inflation, der Konjunktur und der Unternehmensgewinne.