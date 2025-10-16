Baobab Insurance holt Marketingexperten Julian Steinforth an Bord

Der digitale Assekuradeur Baobab Insurance hat Julian Steinforth zum 1. Oktober 2025 als Head of Marketing & Brand ernannt. Mit der Personalie will das Unternehmen seine Marken- und Kommunikationsstrategie gezielt ausbauen und seine Position als Spezialversicherer für technische und digitale Risiken festigen.

Steinforth bringt mehr als sechs Jahre Erfahrung aus dem Insurtech-Umfeld mit. Bei Friday verantwortete er als Director Marketing Germany die Markenstrategie, Kommunikation sowie Kundenbindung und Wachstum. In dieser Rolle trug er maßgeblich dazu bei, die Marke im deutschen Markt zu etablieren und sowohl für Makler als auch für Endkunden attraktiv zu machen.

Fokus auf Markenaufbau und Positionierung

In seiner neuen Funktion bei Baobab Insurance wird Steinforth die Weiterentwicklung der Marke vorantreiben und deren Wahrnehmung im Markt stärken. Ziel ist es, Baobab als führenden Managing General Agent (MGA) für digitale Unternehmensrisiken zu positionieren. Das Unternehmen bietet ein breites Produktportfolio aus Cyberversicherung, Vertrauensschaden- und IT-Haftpflichtpolicen, die sich an IT-, Software-, Technologie- und Telekommunikationsunternehmen in Deutschland und Österreich richten.

„Ich freue mich, bei Baobab Insurance die Chance zu haben, ein junges Unternehmen durch gezielte Kommunikation und Markenbildung beim Aufbau und der Expansion zu begleiten. Wir wollen mehr Aufmerksamkeit für die technischen Lösungen von Baobab gewinnen, die am Markt einzigartig sind und einen klaren Mehrwert in der Absicherung gegen digitale Risiken haben“, sagt Julian Steinforth, Head of Marketing & Brand bei Baobab Insurance.

Baobab setzt auf Erfahrung aus der Insurtech-Welt

Auch Unternehmensgründer und Geschäftsführer Vincenz Klemm sieht in der Verpflichtung von Steinforth einen wichtigen Schritt: „Wir freuen uns sehr, mit Julian Steinforth einen erfahrenen Marketingexperten aus der Insurtech-Welt gewonnen zu haben. Seine Expertise in Markenführung und Kommunikation wird eine zentrale Rolle dabei spielen, Baobab als führenden Assekuradeur für digitale Unternehmensrisiken zu etablieren.“