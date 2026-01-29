Newsletter
Baukredit-Zusage in 30 Minuten: ING digitalisiert Prüfung mit KI

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Lars Stoy, ING Deutschland
Foto: ING Pressebild/Ersteller: Roosen-Photography D. Roosen
Lars Stoy

Die ING will Baufinanzierungen künftig deutlich schneller prüfen. Mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz soll die Zusage ab dem Frühjahr in rund 30 Minuten möglich sein. Der Prozess bleibt dabei nicht vollautomatisch – und soll vor allem Zeit sparen.

Die Direktbank ING will Baukredite mit KI-Unterstützung bald deutlich schneller vergeben und so nach einem erneuten Gewinnrückgang punkten. „Ab Frühjahr werden wir Baufinanzierungen in etwa 30 Minuten prüfen und zusagen können“, kündigte ING-Deutschland-Chef Lars Stoy in Frankfurt an. Derzeit dauert das nach Angaben des Instituts etwa sechs Tage.

Künstliche Intelligenz soll bei dieser „Instant Baufi“ an einer zentralen Stelle zum Einsatz kommen: bei der automatisierten Beschaffung zentraler Objektdaten wie Grundstücksgröße oder Wohnfläche aus öffentlichen und amtlichen Quellen ohne weitere Unterlagen. Es folgt – mit Zustimmung des Kunden – eine ebenfalls automatisierte Bonitätsprüfung durch einen digitalen Blick ins Konto desjenigen, der eine Baufinanzierung beantragt hat.

Die Bank versichert: Trotz der massiven technischen Unterstützung entscheide letztlich ein Mensch, ob der Kredit gewährt wird oder nicht. KI helfe aber dabei, die Entscheidung zu beschleunigen.

Zum Marktstart wird „Instant Baufi“ den Angaben zufolge exklusiv über die ING-Tochter Interhyp verfügbar sein. „Wir werden 15 bis 20 Prozent dieser Finanzierungen instant prüfen und entscheiden können“, sagte Stoy. „Diesen Anteil werden wir sukzessive steigern.“ (dpa-AFX)

