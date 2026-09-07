Bayerische Hausbau und infinitSpace starten Flexoffice-Partnerschaft

Die Bayerische Hausbau Real Estate und infinitSpace wollen gemeinsam flexible Arbeitsplatzkonzepte entwickeln. Der erste Standort soll im Oktober 2026 in München eröffnen. Für beide Partner ist die Kooperation Teil ihrer Wachstumsstrategie.

Die Bayerische Hausbau Real Estate (BHRE) und der Flexworkspace-Betreiber infinitSpace haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Gemeinsam wollen die Unternehmen flexible Arbeitsplatzangebote in Gewerbeimmobilien realisieren.

BHRE will mit der Kooperation ihr aktives Immobilienmanagement um neue Nutzungskonzepte ergänzen. infinitSpace bringt seine Erfahrung im Betrieb flexibler Arbeitswelten sowie eine eigene Technologieplattform ein. Diese soll Prozesse von der ersten Anfrage bis zur Nutzung der Arbeitsplätze vor Ort abbilden.

„Wir brauchen zukunftsweisende Konzepte, die den veränderten Anforderungen von Unternehmen und Menschen an moderne Arbeitswelten gerecht werden. Gemeinsam mit infinitSpace schaffen wir hochwertige und flexible Arbeitsplatzangebote, die den Charakter der Immobilie bewahren und gleichzeitig Raum für neue Unternehmen, Ideen und Communities eröffnen“, sagt Marcel Wnendt, CEO und CFO der Bayerischen Hausbau Real Estate.

Erster gemeinsamer Standort entsteht in München

Für infinitSpace ist die Partnerschaft zugleich ein weiterer Schritt beim Ausbau des europäischen Standortnetzes. „Diese Partnerschaft spiegelt unseren Ansatz wider, unser Portfolio durch innovative, nachhaltige und nutzerorientierte Konzepte aktiv weiterzuentwickeln, die langfristig relevant, attraktiv und wirtschaftlich erfolgreich ausgerichtet sind“, sagt Wybo Wijnbergen, CEO und Mitgründer von infinitSpace.

Der erste gemeinsame Standort soll im Oktober 2026 in München eröffnen. Für infinitSpace wird es der erste Standort in der bayerischen Landeshauptstadt, der dritte in Deutschland und der 13. weltweit.