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Cash. Financial Advisors Awards 2026: Die Nominierten stehen fest

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Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: Florian Sonntag
Financial Advisors Awards 2026: Der Preis wird in diesem Jahr zum 24. Mal verliehen.

Am Abend des 18. September steigt erneut die Spannung auf dem Süllberg in Hamburgs exklusivem Stadtteil Blankenese. Dann werden zum 24. Mal in Folge die Financial Advisors Awards im Rahmen der Cash. GALA verliehen. Die Nominierten stehen nunmehr fest.

Der Preis, der zu den begehrtesten und bedeutendsten Branchenauszeichnungen zählt, prämiert jedes Jahr die besten Kapitalanlagen aus unterschiedlichen Anlagekategorien.

In diesem Jahr stehen Produkte aus sieben Sparten im Endlauf. Aus den Kandidaten der Produktgattungen Investmentfonds, Versicherungen und Sachwertanlagen werden die jeweiligen Sieger gewählt.

Die im ersten Schritt ausgewählten Kapitalanlagen und die späteren Sieger werden anhand der Kriterien innovativ, transparent, vermittlerorientiert und anlegerfreundlich bestimmt.

In diesem Jahr werden die Sieger-Produkte aus den folgenden Kategorien gesucht: Private Krankenversicherungen, Sachversicherungen, Sachwertanlagen (AIF) Deutschland, Digitale Produkte, Rohstoffe & Industrie, Themenfonds und Investmentfonds (sonstige)

Die Nominierten in der Sparte Versicherungen

Lesen Sie hier, wie es weitergeht.

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