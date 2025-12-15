Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Bayerische regelt Finanzvorstand neu: Scheriau folgt auf Heigl

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Michael Scheriau
Foto: Bayerische
Michael Scheriau

Die Versicherungsgruppe die Bayerische stellt ihr Finanzressort neu auf. Michael Scheriau wird im Juni 2026 in den Vorstand berufen und übernimmt im September die Verantwortung von Thomas Heigl.

Zum 1. Juni 2026 beruft die Versicherungsgruppe die Bayerische Michael Scheriau in den Vorstand. Nach einer dreimonatigen Übergangsphase übernimmt er zum 1. September 2026 das Finanzressort von Thomas Heigl, der sich nach langjähriger Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet.

Das könnte Sie auch interessieren:

Scheriau ist 48 Jahre alt und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Finanzsteuerung, Kapitalanlagen, Rechnungswesen, Asset-Liability-Management und strategischer Unternehmensplanung. Zu den beruflichen Stationen von Scheriau zählen unter anderem Swiss Life und MEAG. Zuletzt war er bei der Münchener Verein Versicherungsgruppe als Fachbereichsleiter Rechnungswesen tätig.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/bayerische-regelt-finanzvorstand-neu-scheriau-folgt-auf-heigl-708521/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.