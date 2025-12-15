Bayerische regelt Finanzvorstand neu: Scheriau folgt auf Heigl

Zum 1. Juni 2026 beruft die Versicherungsgruppe die Bayerische Michael Scheriau in den Vorstand. Nach einer dreimonatigen Übergangsphase übernimmt er zum 1. September 2026 das Finanzressort von Thomas Heigl, der sich nach langjähriger Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet.

Scheriau ist 48 Jahre alt und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Finanzsteuerung, Kapitalanlagen, Rechnungswesen, Asset-Liability-Management und strategischer Unternehmensplanung. Zu den beruflichen Stationen von Scheriau zählen unter anderem Swiss Life und MEAG. Zuletzt war er bei der Münchener Verein Versicherungsgruppe als Fachbereichsleiter Rechnungswesen tätig.