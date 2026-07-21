BCA baut digitale Beratungsplattform mit neuen Vergleichsrechnern aus

Die BCA AG hat den Comparit-Vergleichsrechner „cpit“ um Lösungen für die Krankenversicherung und die Grundfähigkeitsabsicherung erweitert. Vermittlern der gesamten BCA-Gruppe stehen damit zusätzliche Vergleichsmöglichkeiten innerhalb einer einheitlichen digitalen Systemumgebung zur Verfügung, teilt der Maklerpool mit. Ziel ist, weitere Kundenbedarfe ohne Medienbrüche in den Beratungsprozess einzubinden.

Hintergrund der Erweiterung sind steigende Anforderungen an Vermittler. Neben einer ganzheitlichen Beratung gewinnen laut BCA effiziente Prozesse sowie Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben zunehmend an Bedeutung. Mit den neuen Funktionen können Vermittler den Angaben zufolge den gesamten Ablauf von der Kundenanlage in der Vermittlerplattform „Diva“ über die Angebotserstellung bis hin zur digitalen Unterschrift und direkten Antragseinreichung innerhalb eines Systems abwickeln.

Bislang lag der Schwerpunkt von „cpit“ im BCA-Umfeld auf der Lebensversicherung. Darüber hinaus waren bereits Kfz-Lösungen integriert. Comparit bietet zudem Vergleichsrechner für weitere Sachsparten wie Hausrat- und Wohngebäudeversicherung an. Mit der Anbindung der Krankenversicherung und der Grundfähigkeitsabsicherung wächst das Einsatzspektrum der Plattform demnach weiter.

Vergleichsrechner für Krankenversicherung und Grundfähigkeit

„Die Erweiterung des cpit um Krankenversicherung und Grundfähigkeit ist ein konsequenter Schritt, um unsere Vermittler in der biometrischen Beratung noch stärker zu unterstützen. Wer heute umfassend und effizient beraten will, braucht Werkzeuge, die alle relevanten Absicherungsbedarfe in einem Prozess abbilden. Genau das liefern wir mit dem erweiterten cpit“, sagt Roman Schwarze, Vorstand der BCA AG.

Laut Matthias Brauch, CEO der comparit GmbH, ist die Erweiterung der Vergleichsrechner um die Krankenversicherung und die Grundfähigkeit ist ein weiterer Meilenstein, aber kein Endpunkt. „Wir entwickeln unsere Vergleichsrechner stetig weiter und verbessern sie kontinuierlich im Sinne unserer Partner und der Vermittler. Ziel ist es, die Beratung im Alltag spürbar einfacher, schneller und ganzheitlicher zu machen“, sagt er.

Mit der Integration weiterer Vergleichsrechner verfolgt die BCA AG ihre Plattformstrategie. Vermittler sollen Beratungsprozesse digital und medienbruchfrei innerhalb einer zentralen Systemumgebung durchführen können.