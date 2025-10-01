Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Fonds Finanz startet digitale Fondsvermögensverwaltung

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Christine Schönteich
Foto: Fonds Finanz
Christine Schönteich, Fonds Finanz

Mit "Wealth Invest" startet Fonds Finanz gemeinsam mit Investify Tech eine digitale Fondsvermögensverwaltung, die speziell Anlageberatern ohne KWG-Lizenz neue Möglichkeiten eröffnen soll.

Der Maklerpool Fonds Finanz hat in Kooperation mit dem Technologie- und Regulatorik-Spezialisten Investify Tech eine neue digitale Fondsvermögensverwaltung auf den Markt gebracht. Unter dem Namen „Wealth Invest“ steht die Plattform seit Ende September für Anlageberater mit Paragraf-34f-Erlaubnis zur Verfügung. Ziel ist es, Beratern ohne KWG-Lizenz den Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung zu ermöglichen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mit „Wealth Invest“ können Berater laut Fonds Finanz eigene Modellstrategien entwickeln und verwalten oder auf zentrale Portfolios zurückgreifen. Das System unterstütze dabei, regulatorische Vorgaben einzuhalten, Kosten zu optimieren und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. „Mit der neuen Vermögensverwaltungsplattform bieten wir unseren Partnern eine zukunftsorientierte und skalierbare Lösung für ihr Investmentgeschäft in einem wettbewerbsintensiven Umfeld“, sagt Christine Schönteich, Geschäftsführerin bei Fonds Finanz.

Für Kunden steht ein digitales Vermögens-Cockpit im Browser oder als App bereit. Berater wiederum erhalten Depotbestände direkt in ihre Fonds-Finanz-MVP- und CRM-Systeme eingespielt, was eine integrierte Verwaltung erleichtern soll.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/fonds-finanz-startet-digitale-fondsvermoegensverwaltung-wealth-invest-704318/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.