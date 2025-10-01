Fonds Finanz startet digitale Fondsvermögensverwaltung

Der Maklerpool Fonds Finanz hat in Kooperation mit dem Technologie- und Regulatorik-Spezialisten Investify Tech eine neue digitale Fondsvermögensverwaltung auf den Markt gebracht. Unter dem Namen „Wealth Invest“ steht die Plattform seit Ende September für Anlageberater mit Paragraf-34f-Erlaubnis zur Verfügung. Ziel ist es, Beratern ohne KWG-Lizenz den Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung zu ermöglichen.

Mit „Wealth Invest“ können Berater laut Fonds Finanz eigene Modellstrategien entwickeln und verwalten oder auf zentrale Portfolios zurückgreifen. Das System unterstütze dabei, regulatorische Vorgaben einzuhalten, Kosten zu optimieren und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. „Mit der neuen Vermögensverwaltungsplattform bieten wir unseren Partnern eine zukunftsorientierte und skalierbare Lösung für ihr Investmentgeschäft in einem wettbewerbsintensiven Umfeld“, sagt Christine Schönteich, Geschäftsführerin bei Fonds Finanz.

Für Kunden steht ein digitales Vermögens-Cockpit im Browser oder als App bereit. Berater wiederum erhalten Depotbestände direkt in ihre Fonds-Finanz-MVP- und CRM-Systeme eingespielt, was eine integrierte Verwaltung erleichtern soll.