BCA führt KI für Vertragserfassung und Antragsprozesse ein

Die BCA AG treibt die Automatisierung ihrer digitalen Serviceplattform weiter voran. Der Maklerpool führt gleich zwei KI-gestützte Funktionen ein, die sowohl Endkunden als auch Vermittlern administrative Arbeit abnehmen sollen. Künftig übernimmt KI zentrale Schritte bei der Erfassung von Versicherungsverträgen und Anträgen.

Die Neuerungen betreffen zum einen die Kundenapp „Ihr FinanzCockpit“ (IFC), zum anderen die Vermittlerplattform „Diva“. Beide Anwendungen werden um Funktionen erweitert, die Dokumente automatisiert auslesen und relevante Daten strukturiert in die Systeme übertragen. Manuelle Dateneingaben sollen dadurch weitgehend entfallen.

Mit der parallelen Einführung der Funktionen auf Kunden- und Vermittlerseite verfolgt die BCA das Ziel, administrative Prozesse stärker zu automatisieren. Vermittler sollen dadurch mehr Zeit für Beratung und Kundenbetreuung gewinnen.

„Mit der KI-gestützten Vertragserfassung in der IFC-App und der automatisierten Dokumentenauslese in Diva reduzieren wir Komplexität in zentralen Prozessschritten“, sagt Roman Schwarze. Der Vorstand der BCA AG ergänzt: „Wir automatisieren Routineaufgaben und schaffen Freiräume für das Wesentliche: individuelle Beratung und fundierte Investmentlösungen.“