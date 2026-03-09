Newsletter
Podcast
Videos
Suche

BCA führt KI für Vertragserfassung und Antragsprozesse ein

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: BCA / Reinhard Simon
Roman Schwarze, BCA

Der Maklerpool BCA erweitert seine digitalen Plattformen um zwei KI-gestützte Funktionen. Sowohl in der Kundenapp „Ihr FinanzCockpit“ als auch in der Vermittlerplattform "Diva" automatisiert Künstliche Intelligenz künftig zentrale Schritte der Vertrags- und Antragserfassung.

Die BCA AG treibt die Automatisierung ihrer digitalen Serviceplattform weiter voran. Der Maklerpool führt gleich zwei KI-gestützte Funktionen ein, die sowohl Endkunden als auch Vermittlern administrative Arbeit abnehmen sollen. Künftig übernimmt KI zentrale Schritte bei der Erfassung von Versicherungsverträgen und Anträgen.

Die Neuerungen betreffen zum einen die Kundenapp „Ihr FinanzCockpit“ (IFC), zum anderen die Vermittlerplattform „Diva“. Beide Anwendungen werden um Funktionen erweitert, die Dokumente automatisiert auslesen und relevante Daten strukturiert in die Systeme übertragen. Manuelle Dateneingaben sollen dadurch weitgehend entfallen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mit der parallelen Einführung der Funktionen auf Kunden- und Vermittlerseite verfolgt die BCA das Ziel, administrative Prozesse stärker zu automatisieren. Vermittler sollen dadurch mehr Zeit für Beratung und Kundenbetreuung gewinnen.

„Mit der KI-gestützten Vertragserfassung in der IFC-App und der automatisierten Dokumentenauslese in Diva reduzieren wir Komplexität in zentralen Prozessschritten“, sagt Roman Schwarze. Der Vorstand der BCA AG ergänzt: „Wir automatisieren Routineaufgaben und schaffen Freiräume für das Wesentliche: individuelle Beratung und fundierte Investmentlösungen.“

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/bca-fuehrt-ki-fuer-vertragserfassung-und-antragsprozesse-ein-713378/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.