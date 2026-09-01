Bitcoin als Inflationsschutz: Jeder zweite Krypto-Besitzer irrt laut BaFin

Dass Bitcoin als Inflationsschutz taugt, glaubt mehr als jede zweite Person mit Kryptowerten in Deutschland. Eine BaFin-Erhebung zeigt: Kursverlauf und Forschung widersprechen dieser Annahme deutlich – Berater sollten die Gründe kennen.

Dass Bitcoin als Inflationsschutz taugt, glauben 54 Prozent der Kryptowerte-Besitzer in Deutschland. Das zeigt eine Verbraucherbefragung der Finanzaufsicht BaFin, die am 25. August 2026 veröffentlicht wurde. Für die Erhebung befragte die Aufsicht im April 2026 rund 1.000 Personen zu ihrem Wissen über Kryptowerte. 13 Prozent der Erwachsenen in Deutschland – umgerechnet mehr als neun Millionen Menschen – besitzen demnach Kryptowerte.

Die Wissenslücken reichen tiefer als der Inflationsmythos. Nur 35 Prozent der Befragten wussten, dass Bitcoins elektronische Datensätze sind, und die Hälfte der Krypto-Anleger hielt fälschlicherweise auch Stablecoins für geeignet zum Vermögensaufbau. Die BaFin macht in ihrem Fachartikel selbst klar, warum der Inflationsschutz-Gedanke zu kurz greift: Bitcoin sei zwar auf 21 Millionen Einheiten begrenzt und unabhängig von Regierungen, gleichzeitig aber hochvolatil – der Kurs könne binnen weniger Tage deutlich schwanken. „Verbraucherinnen und Verbraucher, für die ein Kauf in Frage kommt oder die Kryptowerte gekauft haben, sollten sich aber besser über Chancen und Risiken informieren und diese verstehen“, sagt Christian Bock, Verbraucherschutzbeauftragter der BaFin.

Was Inflationsschutz überhaupt bedeutet

Ein Vermögenswert gilt in der Finanzwissenschaft dann als Inflationsschutz, wenn er seinen realen Wert über einen Anlagehorizont hinweg zuverlässig erhält – wenn seine Wertentwicklung also mit der Teuerung mithält oder sie übertrifft, und zwar über verschiedene Marktphasen hinweg belastbar. Entscheidend ist dabei nicht allein die langfristige Durchschnittsrendite, sondern ebenso die Verlässlichkeit. Ein Vermögenswert, dessen Kurs kurzfristig um zweistellige Prozentsätze schwanken kann, bietet keinen planbaren Schutz. Wer zum falschen Zeitpunkt verkaufen muss, macht trotz möglicher langfristiger Wertsteigerung reale Verluste.

Das 21-Millionen-Limit ist kein Stabilitätsversprechen

Die feste Obergrenze von 21 Millionen Bitcoin wird von Befürwortern regelmäßig als Analogie zu Gold angeführt: Ein begrenztes Angebot schütze vor Kaufkraftverlust durch Geldmengenausweitung. Das Argument beschreibt allerdings nur die Angebotsseite. Es sagt nichts darüber aus, wie sich die Nachfrage – und damit der Kurs – kurzfristig entwickelt. Genau hier liegt der Unterschied zu klassischen Inflationsschutz-Anlagen: Gold verzeichnete zwischen 2003 und 2023 einen Preisanstieg von rund 397 Prozent, während die deutsche Inflation im selben Zeitraum bei etwa 48 Prozent lag – nach Angaben einer Auswertung der Handelsplattform eToro etwa das Achtfache. Diese Entwicklung verlief über zwei Jahrzehnte vergleichsweise gleichmäßig. Bitcoin dagegen kennt keine vergleichbare Historie über mehrere Konjunkturzyklen.

Warum Bitcoin als Inflationsschutz an der Volatilität scheitert

Wie tragfähig die Idee von Bitcoin als Inflationsschutz ist, zeigt sich erst im Vergleich der Schwankungsbreite. Ein Blick auf die annualisierte Volatilität macht den Unterschied zu etablierten Anlageklassen deutlich:

Anlageklasse Annualisierte Volatilität (Stand 30. Juni 2025) SMI-Aktienindex 13,1 Prozent Gold 14,5 Prozent Nasdaq-Index 22,7 Prozent Bitcoin 40,6 Prozent Quelle: PostFinance-Analyse. Bitcoins Volatilität lag 2017 zeitweise über 150 Prozent und ist seither tendenziell gesunken, bleibt aber deutlich über der von Gold oder breiten Aktienindizes.

Wie real dieses Risiko ist, zeigt der jüngste Kursverlauf. Vom Rekordhoch bei 126.251 US-Dollar im Oktober 2025 fiel Bitcoin bis Februar 2026 um mehr als 50 Prozent – am 5. Februar 2026 an einem einzigen Tag um 13 Prozent, den schlimmsten Tagesverlust seit November 2022. Auslöser waren unter anderem geopolitische Spannungen, Zollandrohungen und anhaltende Abflüsse aus Bitcoin-ETFs. Zum Stichtag 31. August 2026 notiert Bitcoin bei rund 67.300 Euro beziehungsweise 78.100 US-Dollar – ein Minus von rund 10 bis 11 Prozent seit Jahresbeginn 2026, während die deutsche Inflationsrate im selben Zeitraum bei 2,3 bis 2,8 Prozent lag. Wer im Herbst 2025 auf Bitcoin als Inflationsschutz gesetzt hat, hat also nicht nur keinen Schutz erhalten, sondern zusätzlich zur Teuerung reale Vermögensverluste erlitten.

Was die Forschung sagt

Auch die ökonomische Forschung stützt den Inflationsschutz-Gedanken kaum. Die Deutsche Bundesbank kam in einer Untersuchung zum Zusammenhang zwischen Geldpolitik und Bitcoin-Kursen zu dem Schluss, dass geldpolitische Impulse des Eurosystems „nur einen kleinen Teil der volatilen Kursentwicklung“ erklären. Die starken Kursausschläge gehen demnach überwiegend auf andere Faktoren zurück, etwa Spekulation und Marktstimmung. Das Flossbach von Storch Research Institute kommt in einer eigenen Analyse zu einem differenzierteren Bild: Gold, Bitcoin und Technologiewerte korrelierten statistisch nur schwach miteinander, folgten aber phasenweise einem gemeinsamen Treiber – einer expansiven Geldpolitik, die Anleger in Sachwerte fliehen lässt. Das Institut bezeichnet Bitcoin dabei als mögliches „digitales Gold“, weist aber ausdrücklich auf die deutlich höheren Wertschwankungen hin.

Uneinig sind sich Marktbeobachter zudem bei der Frage, ob sich Bitcoin von den Aktienmärkten löst. Robbie Mitchnick von BlackRock verwies Ende August 2026 darauf, dass die Korrelation zwischen Bitcoin und dem Nasdaq von zeitweise 0,9 auf rund 0,3 gefallen sei – ein mehrjähriges Tief. Er wertet das als Beleg für eine wachsende Rolle als „Risk-off“-Anlage. Das ist allerdings die Einschätzung eines Marktteilnehmers mit eigenem Anlageinteresse, keine gesicherte Tatsache. Frühere Phasen zeigten bereits mehrfach, dass sich Korrelationen zwischen Bitcoin und Technologieaktien schnell wieder verändern können.

Einordnung für Berater und Anleger

Für die Beratungspraxis ergibt sich daraus eine klare Trennlinie: Das Argument „begrenztes Angebot schützt vor Inflation“ lässt sich nicht auf ein Asset übertragen, dessen Kurs an einzelnen Tagen zweistellig schwankt. Wer Kunden zu Krypto berät, sollte deshalb die Knappheits-Erzählung von der tatsächlichen Kursrealität trennen. Wer Bitcoin als Inflationsschutz einsetzt, verlässt sich auf ein Versprechen, das die Kursdaten bislang nicht einlösen. Als spekulative Beimischung mit hohem Renditepotenzial mag Bitcoin für einzelne Anleger infrage kommen – als verlässlicher Baustein zur Kaufkrafterhaltung taugt er nach der derzeitigen Datenlage nicht. Gold und andere klassische Sachwerte bieten dafür eine deutlich belastbarere, wenn auch nicht risikolose historische Grundlage.