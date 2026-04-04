Bitcoin-Mining 2026: Die jährlichen CO₂-Emissionen entsprechen denen von 7,5 Millionen Pkw

Nach den Rekordständen des Jahres 2025 haben Bitcoin und der breitere Kryptomarkt das Jahr auf deutlich tieferen Niveaus beendet. Damit rückt eine zentrale Frage in den Vordergrund: Lohnt sich das Mining unter diesen Bedingungen überhaupt noch?

Ein neuer Bericht von BestBrokers untersucht die Ökonomie des Bitcoin-Minings weltweit im Jahr 2026. Um die Kosten für die Produktion von einem Bitcoin zu ermitteln, verknüpfte das Team aktuelle Daten zur globalen Hashrate mit Schätzungen zur geografischen Verteilung des Minings aus dem Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index und von Chain Bulletin.

Auf dieser Basis flossen zudem durchschnittliche Effizienzwerte führender ASIC-Mining-Hardware in die Berechnungen ein. So ließ sich abschätzen, wie hoch der gesamte Stromverbrauch des Netzwerks ist, was ein Bitcoin in der Produktion kostet und wie sich der Energiebedarf regional verteilt. Als Grundlage dienten reale Strompreise für Unternehmen.

Stromverbrauch des Bitcoin-Minings im Fokus

Den Berechnungen zufolge verbraucht Bitcoin-Mining weltweit mindestens 127,9 Terawattstunden Strom pro Jahr. Diese Schätzung setzt bereits voraus, dass die effizienteste verfügbare Hardware zum Einsatz kommt. Der tatsächliche Bedarf könnte also noch höher liegen.

Auch bei den Emissionen fällt die Bilanz erheblich aus. Wenn 1.000 Kilowattstunden Strom im Jahr 2026 im Durchschnitt 270 Kilogramm Kohlendioxid verursachen, ergibt sich für das Bitcoin-Mining ein jährlicher CO₂-Fußabdruck von rund 34,53 Millionen Tonnen.

Zum Vergleich: Diese Emissionsmenge entspricht etwa 7,5 Millionen Pkw mit Verbrennungsmotor, die ein ganzes Jahr lang unterwegs sind. Damit wird deutlich, dass die Debatte über Bitcoin nicht nur eine Frage von Kursentwicklung und Anlageeignung ist, sondern auch eine der Ressourcenintensität.

USA bleiben Schwerpunkt des Minings

Besonders sichtbar wird das in den USA, wo ein großer Teil der weltweiten Mining-Aktivität konzentriert ist. Dort entfallen auf das Bitcoin-Mining rund 132,6 Gigawattstunden Strom pro Tag. Das entspricht etwa 1,1 Prozent des gesamten täglichen Strombedarfs des Landes.

Prozentual wirkt dieser Anteil zunächst überschaubar. In absoluten Zahlen zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Hochgerechnet auf das Jahr summiert sich der Verbrauch auf fast 48.400 Gigawattstunden.

Diese Strommenge würde ausreichen, um etwa 4,6 Millionen Haushalte ein Jahr lang zu versorgen. Der Bericht liefert damit zusätzlichen Kontext für die Frage, wie tragfähig das Geschäftsmodell des Bitcoin-Minings in einem Umfeld aus sinkender Profitabilität, hohem Energieeinsatz und wachsender Klimabelastung ist.

Alan Goldberg, Research-/Marktanalyst bei BestBrokers: „Während der genaue CO₂-Fußabdruck vom Energiemix in jeder Region abhängt, wirft die Konzentration des Minings in von fossilen Brennstoffen abhängigen Stromnetzen Fragen hinsichtlich der gesamten Umweltbelastung auf. Da Regierungen auf Dekarbonisierung und Elektrifizierung drängen, wird Bitcoin-Mining zunehmend nicht nur mit Industrien, sondern mit ganzen nationalen Energiesystemen verglichen.

Was diesen Moment besonders interessant macht, ist die Spannung zwischen Ökonomie und Nachhaltigkeit. Als die Bitcoin-Preise stark stiegen, wurden die Umweltkosten oft von der Profitabilität überschattet. Im Jahr 2026 verschiebt sich dieses Gleichgewicht. Niedrigere Margen bedeuten, dass weniger effiziente Miner aus dem Markt gedrängt werden, doch es wirft auch eine grundlegendere Frage auf: Wenn die finanziellen Anreize schwächer werden, lässt sich die Umweltbelastung dann schwerer rechtfertigen?“

Autor Paul Hoffman ist Analyst bei BestBrokers.com.