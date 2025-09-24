BVT entwickelt größtes Projekt der Residential-USA-Serie bei Washington D.C.

Mit dem „NRP Democracy Center“ bei Washington D.C. entwickelt der Spezialist für Wohnimmobilien sein bislang größtes Projekt im Rahmen der Residential-USA-Serie. Geplant sind 386 Apartments der Kategorie Class A in Bethesda, Maryland. Das Investitionsvolumen beträgt rund 141 Millionen US-Dollar, teilt BVT mit. Projektpartner ist die in Ohio ansässige NRP Group.

Rund 57 Millionen US-Dollar Eigenkapital fließen in das Vorhaben. Den Großteil stellen drei Investmentgesellschaften der BVT, während die NRP Group etwa 20 Prozent beisteuert. Der Baustart ist noch für dieses Jahr vorgesehen, die Vermietung soll Ende 2027 beginnen. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung erwartet BVT nahezu ideale Marktbedingungen für die Vermietung.

Investition unter anderem durch Publikumsfonds

Bethesda liegt rund 13 Meilen nordwestlich der Innenstadt von Washington D.C. und gilt als einer der wirtschaftlich stärksten Vororte der Hauptstadt. Für den Wohnungsmarkt der Region wird den Angaben zufolge eine anhaltend starke Nachfrage prognostiziert. Laut Marktforschungsinstitut CoStar sind die Neubautätigkeiten in der Metropolregion Washington D.C. zuletzt deutlich zurückgegangen. Im zweiten Quartal sank die Zahl der Baustarts auf nur noch 941 Wohnungen – ein Rückgang um 42 Prozent gegenüber dem Vorquartal und der niedrigste Stand seit Jahren. Höhere Zinsen sowie strengere Auflagen im Montgomery County bremsen neue Projekte.

Die Investition erfolgt für das von der BVT-Kapitalverwaltungsgesellschaft Derigo verwaltete Investmentvermögen BVT Residential USA 19 sowie für ein Private Placement und ein weiteres, für einen Einzelinvestor konzipiertes Beteiligungsangebot im Rahmen der Residential USA Serie.

Gehobener Class-A-Standard

Das „NRP Democracy Center“ entsteht auf einem Grundstück am Rockledge Drive in Bethesda. Geplant ist ein insgesamt siebenstöckiges Ensemble im sogenannten Wrap Style: Über einem zweigeschossigen Sockelbau in Massivbauweise erheben sich fünf Stockwerke in Holzständerbauweise. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 33.000 Quadratmeter, hinzu kommen 450 Stellplätze. Das Parkhaus befindet sich im Gebäudekern und von jeder Wohnung ist der zugehörige Stelleplatz auf der jeweiligen Etage zu erreichen.

Die Ausstattung entspricht dem gehobenen Class-A-Standard. Vorgesehen sind unter anderem ein Swimmingpool, Fitness- und Arbeitsbereiche sowie ein Hunde-Spa. Die Wohnungen werden in unterschiedlichen Größen und Grundrissen realisiert. Rund 15 Prozent der Einheiten sollen zu vergünstigten Mieten angeboten werden, was in der Region üblich sei.

„Mietpreise steigen seit Jahren“

Die NRP Group ist in den USA sowohl als Entwickler wie auch als Verwalter und Generalunternehmer tätig, so BVT. Im Ranking 2025 des National Multi-Housing Council belegt das Unternehmen demnach Platz elf unter den größten US-Entwicklern und Rang fünf unter den Generalunternehmern.

Für BVT bedeute das Projekt einen weiteren Schritt in der langjährigen Expansion auf dem US-Markt. Martin Stoß, Geschäftsführer und Leiter des US-Immobiliengeschäfts der BVT Holding, betont: „Die Mietpreise in der Region steigen seit Jahren, und wir erwarten, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzt. Die starke Nachfrage nach hochwertigen Wohnungen sowie die begrenzte Neubautätigkeit in der Region bieten ausgezeichnete Perspektiven für das Projekt.“