BVT platziert Spezial-AIF mit Büroinvestment in Köln

Die Münchner BVT Unternehmensgruppe hat den Spezial-AIF „BVT Ertragswertfonds Nr. 12 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ platziert. Der Fonds wird von der zu BVT gehörenden Kapitalverwaltungsgesellschaft Derigo verwaltet und wurde als Exklusivmandat konzipiert. Er dient als Depot-A-Eigeninvestment für einen Bankenpartner.

Mit dem Fonds beteiligt sich BVT an dem Büro-Ensemble „Rheinzeit“ in der Clever Straße 38 sowie Worringer Straße 4 bis 8 in der Kölner Innenstadt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 22,2 Millionen Euro. Mit dem Erwerb des Objekts ist der Fonds vollständig investiert. Die geplante Laufzeit liegt bei elf Jahren.

Das Büro-Ensemble umfasst rund 3.660 Quadratmeter Mietfläche sowie 35 Stellplätze und befindet sich auf einem 2.005 Quadratmeter großen Carree-Grundstück. Es besteht aus zwei baulich verbundenen Gebäudeteilen aus den Jahren 1955 und 1962, die regelmäßig modernisiert und zuletzt zwischen 2021 und 2024 umfassend kernsaniert wurden.

Hauptmieter Land NRW

Das Objekt ist langfristig vollständig an sieben Mietparteien vermietet. Hauptmieter ist das Land Nordrhein-Westfalen. Die Vermietungsstruktur ermöglicht sowohl eine Nutzung als Single-Tenant- als auch als Multi-Tenant-Objekt. Neben klassischen Einzelbüros lassen sich auch Open-Space-Flächen von bis zu 1.000 Quadratmetern realisieren.

Das zwischen 2021 und 2024 kernsanierte Ensemble ist an das städtische Fernwärmenetz angeschlossen. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach deckt einen Großteil des Strombedarfs des Gebäudes ab.