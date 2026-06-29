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Canada Life lanciert drei neue Ruhestand-Portfolios für die Rentenphase

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Canada Life
Dr. Frederick Krummet, Chief Distribution Officer bei Canada Life.

Bis 2039 erreichen 13,4 Millionen Erwerbstätige das gesetzliche Rentenalter. Canada Life reagiert auf die Entwicklungen mit drei neuen Ruhestand-Portfolios, die speziell für die Phase rund um den Renteneintritt konzipiert sind.

Canada Life erweitert sein Angebot im Bereich fondsgebundene Rentenversicherung: Mit Keyridge Ruhestand Defensiv, Keyridge Ruhestand Ausgewogen und Keyridge Ruhestand Chance stehen ab sofort drei neue Portfolios im Flexiblen Kapitalplan zur Verfügung. Die Produkte richten sich an Versicherungsnehmer, die kurz vor dem Renteneintritt stehen oder diesen bereits vollzogen haben. Verfügbar sind sie exklusiv über den hauseigenen Investment-Partner Keyridge Asset Management.

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Hintergrund ist eine demografische Entwicklung, die den Markt für Ruhestandsprodukte zunehmend in den Fokus rückt: Laut Statistischem Bundesamt werden bis 2039 rund 13,4 Millionen Erwerbstätige das gesetzliche Rentenalter erreichen.

Flexible Entnahmeoptionen

Die drei Portfolios sind als Multi-Asset-Fonds konzipiert und investieren je nach Risikoausrichtung rund 35, 55 oder 77 Prozent in Aktien. Ergänzt werden die Aktienkomponenten durch eine defensive Einkommensstrategie, Aktien mit geringer Volatilität sowie inflationsindexierte Anleihen. Ziel ist es, stabile Erträge zu erzielen und das Anlagevermögen gleichzeitig vor starken Wertschwankungen zu schützen.

Der Flexibler Kapitalplan bietet Versicherungsnehmern mehrere Optionen für den Bezug von Leistungen: Neben der lebenslangen Rente ist auch eine vorgezogene Teilverrentung möglich. Darüber hinaus können Kunden über einen individuellen Entnahmeplan regelmäßig oder einmalig Kapital entnehmen. Auch Regelungen zum Vererben und Schenken sind im Produkt vorgesehen.

Kapitalwachstum auch nach Rentenbeginn

Die Ruhestand-Portfolios sind damit nicht auf den klassischen Kapitalverzehr ausgelegt, sondern sollen das Vermögen auch über den Renteneintritt hinaus wachsen lassen. Inflationsschutz und Wertstabilität sollen dabei sowohl Entnahmen als auch eine spätere Vermögensübertragung absichern, betont der Versicherer.

„Viele Menschen nutzen Investment schon beim Kapitalaufbau. Doch wie investiert man, wenn der Ruhestand vor der Tür steht und man flexibel bleiben will? Mit unseren neuen Ruhestand-Portfolios kann man genau in dieser Phase volle Freiheit genießen und dabei sein Kapital gegen Wertschwankungen absichern“, erklärt Dr. Frederick Krummet, Chief Distribution Officer bei Canada Life.

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