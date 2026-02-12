Carestone ernennt Daniel Ahrendt zum CEO

Die Carestone Gruppe ordnet ihre Führungsspitze neu. Seit Januar 2026 steht Daniel Ahrendt als Chief Executive Officer (CEO) an der Spitze des Entwicklers und Vermarkters von Seniorenwohn- und Pflegeimmobilien. Er hatte bereits im Juni 2025 die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) übernommen und behält diese Funktion bei.

Neben Ahrendt gehören Ralf Licht als Chief Development Officer und Sandro Pawils als Chief Sales Officer zum Führungsteam. Gemeinsam verantworten sie die strategische Ausrichtung und das operative Geschäft des Unternehmens mit Sitz in Hannover.

Mit der Personalie setzt der Eigentümer ActivumSG auf Kontinuität. Ahrendt begleitete Carestone bereits über sieben Jahre eng. In seiner Funktion bei dem Investmentmanager war er zuletzt als Direktor im Corporate-Transactions-Team tätig und betreute dort die Wachstumsstrategie sowie die operative Entwicklung des Unternehmens. Ein von ActivumSG verwalteter Fonds hält die Carestone Gruppe.

Enge Verzahnung mit dem Eigentümer

Schon als CFO übernahm Ahrendt zentrale Steuerungsaufgaben und arbeitete eng mit der Geschäftsführung zusammen. Seine berufliche Laufbahn begann im Investmentbanking bei Kuna & Co. KG, heute Evercore Partners, mit Schwerpunkt auf großvolumigen M&A- und Finanzierungstransaktionen im Immobiliensektor. 2015 wechselte er zur Société Générale und war dort am Aufbau des Real-Estate-Investmentbankings beteiligt.

Carestone hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 21.000 Pflegeplätze geschaffen. Das Unternehmen verfügt demnach über eine gesicherte Projektpipeline mit einem Verkaufsvolumen von 1,3 Milliarden Euro. Diese umfasst 4.800 Einheiten in 60 Projekten. Weitere Vorhaben mit einem Verkaufsvolumen von mehr als 500 Millionen Euro befinden sich in Prüfung.

Wachstumsstrategie im demografischen Umfeld

Daniel Ahrendt, CEO der Carestone Gruppe, sagt: „Das Geschäftsmodell von Carestone verbindet finanzielle Stärke mit sozialer Verantwortung. Dank unserer fundierten Marktkenntnisse, unseres hochspezialisierten Produktangebots und unseres Fokus auf die Schaffung sozialer Mehrwerte ist das Unternehmen herausragend positioniert, um von den großen Chancen im deutschen Seniorenwohn- und Pflegeimmobilienmarkt zu profitieren, der von der langfristigen demografischen Entwicklung getragen wird.“

Auch beim Eigentümer wird der Führungswechsel positiv bewertet. Stefan Mohr, Head of Corporate Transactions bei ActivumSG, sagt: „Unter der Führung von Daniel wird Carestone weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen im Pflege- und Wohnungswesen leisten, die mit einer alternden Bevölkerung einhergehen. Für Investoren bietet Carestone einen differenzierten Zugang zu einigen der attraktivsten Immobilienanlagen in Europa, die sich oftmals aus einer starken Unterversorgung des Markts verbunden mit strukturell steigender Nachfrage ergeben.“