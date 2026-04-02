Neuer Head of Fund Management Real Estate Core Commercial bei Patrizia

Hartmann bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen institutionelles Portfoliomanagement, Fondsstrukturierung und Anlagestrategie mit, teilt Patrizia mit. Seine Assetklassen-übergreifende Expertise reiche von den Bereichen Immobilien-Underwriting über Due Diligence bis zur Transaktionsberatung mit besonderem Schwerpunkt auf Europa.

Zuletzt war Steffen Hartmann Head of Business Development und Strategie bei Industria Immobilien. Davor fungierte er bei Helaba Invest als Head of Transactions Real Assets (Immobilien und Infrastruktur) sowie Head of Real Estate und trug den Angaben zufolge dazu bei, die Real Assets-Plattform des Unternehmens von vier auf 15 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen auszubauen.

Vor seiner Zeit bei Helaba Invest arbeitete Hartmann als Senior Advisory Consultant und Manager bei PwC für Immobilientransaktionen, M&A sowie Fonds- und Vermögensrestrukturierungen. Für die neue Position gibt Patrizia ihm das Ziel der Performance-Optimierung und des weiteren Ausbaus der Core-Plattform.



