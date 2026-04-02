Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Neuer Head of Fund Management Real Estate Core Commercial bei Patrizia

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Patrizia SE
Steffen Hartmann

Der Investmentmanager Patrizia hat Dr. Steffen Hartmann zum Head of Fund Management Real Estate Core Commercial ernannt. Von Frankfurt aus übernimmt er die Verantwortung für das Core-Portfolio von Patrizia im Bereich Gewerbeimmobilien.

Hartmann bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen institutionelles Portfoliomanagement, Fondsstrukturierung und Anlagestrategie mit, teilt Patrizia mit. Seine Assetklassen-übergreifende Expertise reiche von den Bereichen Immobilien-Underwriting über Due Diligence bis zur Transaktionsberatung mit besonderem Schwerpunkt auf Europa.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zuletzt war Steffen Hartmann Head of Business Development und Strategie bei Industria Immobilien. Davor fungierte er bei Helaba Invest als Head of Transactions Real Assets (Immobilien und Infrastruktur) sowie Head of Real Estate und trug den Angaben zufolge dazu bei, die Real Assets-Plattform des Unternehmens von vier auf 15 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen auszubauen.

Vor seiner Zeit bei Helaba Invest arbeitete Hartmann als Senior Advisory Consultant und Manager bei PwC für Immobilientransaktionen, M&A sowie Fonds- und Vermögensrestrukturierungen. Für die neue Position gibt Patrizia ihm das Ziel der Performance-Optimierung und des weiteren Ausbaus der Core-Plattform.


 

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/neuer-head-of-fund-management-real-estate-core-commercial-bei-patrizia-715336/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.