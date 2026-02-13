Hansainvest erweitert Geschäftsführung mit Christian Schumacher

Schumacher war im Oktober 2025 als Generalbevollmächtigter in das Unternehmen eingetreten und verantwortet künftig den Bereich Governance, der die Einheiten Investmentrecht, Corporate Law, Steuern, Compliance & Geldwäscheprävention sowie das Risikomanagement und den Datenschutz vereint, teilt das Unternehmen mit. Mit seinem Eintritt erweitert sich die Geschäftsführung auf vier Personen: Dr. Jörg Stotz (Sprecher), Claudia Pauls, Ludger Wibbeke und Christian Schumacher.

Schumacher verfügt den Angaben zufolge über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Vor seinem Wechsel zur Hansainvest war er bei der Bank Joh. Berenberg, Gossler in Hamburg für Risiko und Finanzen verantwortlich. Außerdem arbeitete Schumacher in der Managementberatung sowie für die BMW-Group unter anderem in den USA.