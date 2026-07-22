Münchener Verein: Neugeschäft wächst um 11,5 Prozent – Krankenversicherung treibt Rekord

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat im Geschäftsjahr 2025 ihre Brutto-Beitragseinnahmen um 5,2 Prozent auf 922,9 Millionen Euro gesteigert (Vorjahr: 877,1 Millionen Euro). Das Neugeschäftsergebnis übertraf den Vorjahreswert um 11,5 Prozent und markiert damit nach Unternehmensangaben erneut einen Vertriebsrekord.

CEO Dr. Rainer Reitzler sagt: „Das kontinuierliche Wachstum basiert auf der Kombination aus qualitativ hochwertigen Produkten, digitalen, zukunftsorientierten Prozessen und exzellentem Service.“ Zugleich richtet er den Blick nach innen: „Ein besonderer Dank gilt unserer engagierten Crew, die es gemeinsam geschafft hat, unseren Kunden und Partnern in einem herausfordernden Marktumfeld Sicherheit zu gewährleisten.“

Besonders dynamisch entwickelte sich die Krankenversicherung. Die Brutto-Beitragseinnahmen in diesem Segment stiegen um 5,9 Prozent auf 699,7 Millionen Euro. Im Bereich der Krankenzusatzversicherungen wuchs die Zahl der Versicherten um 21,6 Prozent auf 590.619 Personen.

Zusatzversicherungen und bKV als Wachstumstreiber

Als wesentliche Treiber dieses Wachstums nennt der Münchener Verein die ZahnGesund-Tarife sowie die betriebliche Krankenversicherung „GemeinsamGesund“.

In der Lebensversicherung legte das Neugeschäft um 13 Prozent zu. Die gebuchten Bruttobeiträge beliefen sich auf 159,8 Millionen Euro. Wesentlicher Wachstumstreiber war das Fondsproduktgeschäft, insbesondere die fondsgebundene Rentenversicherung „PrivatRente Balance“. Der Anteil der Fondsprodukte am Neugeschäft betrug 84 Prozent. Auch die neu aufgelegte Deutsche Handwerker Berufsunfähigkeitsversicherung trug nach Unternehmensangaben maßgeblich zum Ergebnis bei.

Die Allgemeine Versicherung verzeichnete ebenfalls ein Plus: Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen um 7,2 Prozent auf 63,4 Millionen Euro. Als Wachstumstreiber nennt das Unternehmen neben der Gewerbeversicherung „Deutscher HandwerkerSchutz“ auch die Unfall- und Kfz-Versicherung.

Kapitalanlagen und Eigenkapital deutlich gestiegen

Der Kapitalanlagenbestand der Gruppe erhöhte sich auf 7,92 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,84 Milliarden Euro). Das Eigenkapital der Versicherungsgruppe stieg auf 382,5 Millionen Euro. Das Nettoergebnis aus Kapitalanlagen legte deutlich von 141,1 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 195,3 Millionen Euro zu.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet der Münchener Verein eine weiterhin positive Entwicklung der Beitragseinnahmen.