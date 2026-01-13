Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt bei der Netfonds AG: „ich bin für die globalen Aktienmärkte positiv gestimmt. Das reale Welt-BIP soll um 3,1 Prozent wachsen, das nominale zwischen 6,5 und 7 Prozent. Das nominale BIP bildet sich in den Bilanzen der Unternehmen ab. Ergo ist das Ziel eine Größenordnung von 6 bis 8 Prozent an den globalen Märkten. Für den Dax sehe ich das Potential etwas höher. Es liegt bei 8 bis 10 Prozent (Mittelwert 9 Prozent). Ergo ausgehend von den Jahresschlusskursen 26.600 Punkte.“
Dax über 25.000 Punkte: Wie Experten die Perspektiven für 2026 sehen
Der Dax hat mit dem Sprung über 25.000 Punkte einen historischen Meilenstein erreicht. Trotz des hohen Niveaus bleibt die Stimmung an den Märkten stabil. Welche Erwartungen Experten für das Börsenjahr 2026 haben – Cash. hat nachgefragt.