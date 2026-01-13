Dax über 25.000 Punkte: Wie Experten die Perspektiven für 2026 sehen

Folker Hellmeyer (Foto: Netfonds)

Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt bei der Netfonds AG: „ich bin für die globalen Aktienmärkte positiv gestimmt. Das reale Welt-BIP soll um 3,1 Prozent wachsen, das nominale zwischen 6,5 und 7 Prozent. Das nominale BIP bildet sich in den Bilanzen der Unternehmen ab. Ergo ist das Ziel eine Größenordnung von 6 bis 8 Prozent an den globalen Märkten. Für den Dax sehe ich das Potential etwas höher. Es liegt bei 8 bis 10 Prozent (Mittelwert 9 Prozent). Ergo ausgehend von den Jahresschlusskursen 26.600 Punkte.“