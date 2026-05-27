InsurLab Germany: Wenn KI-Piloten zur produktiven Praxis in der Versicherung werden

Die Phase der Pilotprojekte neigt sich in der Versicherungswirtschaft dem Ende zu – zumindest dort, wo die Branche ernsthaft vorangekommen ist. Die eigentliche Herausforderung liegt heute nicht mehr darin, KI zu erproben, sondern sie so in bestehende Prozesse, Organisationen und operative Wertschöpfungsketten zu integrieren, dass sie nachhaltig wirkt. Das InsurLab Germany hat dieser Entwicklung nun eine eigene Publikation gewidmet.

Der Sammelband „Scaling AI: Von Pilot zu Performance entlang der Versicherungswertschöpfung“ bündelt Perspektiven, Einordnungen und Praxisbeispiele aus mehr als 30 Organisationen des Mitgliederkreises und Ökosystems des InsurLab Germany. Die Beiträge erstrecken sich über zentrale Bereiche der Versicherungswertschöpfung – von Kundenservice und Vertrieb über Schadenmanagement und Underwriting bis hin zu Compliance und Controlling.

Ein zentrales Thema ist Agentic AI: eine neue Generation von KI-Systemen, die nicht nur Inhalte generieren, sondern autonom Aufgaben planen und ausführen. Die Praxisbeispiele zeigen, wie weit die Branche bereits ist – und wo die größten Hürden liegen.

KI in der Praxis: Von 24-Stunden-Schäden bis zum Chatbot-Upgrade

Die konkrete Bandbreite des KI-Einsatzes macht die Publikation anhand mehrerer Unternehmensbeispiele greifbar. So reduziert eine deutsche Versicherung auf Gegenseitigkeit gemeinsam mit dem InsurTech inca Kfz-Schadenbearbeitungszeiten mithilfe von Agentic AI auf unter 24 Stunden. Die RheinLand Versicherungsgruppe legt bereits über 60 Prozent ihrer Neuschäden automatisiert an. Die DA Direkt, Online-Versicherer der Zurich Gruppe Deutschland, setzt KI-Agenten produktiv in Marketing und Vertrieb ein.

Weitere Beispiele kommen von DEVK, ERGO und R+V. Die DEVK unterstützt Sachbearbeitende mit KI-Agenten bei Auskunft und E-Mail-Bearbeitung. ERGO setzt auf hyperpersonalisiertes KI-Microlearning. Die R+V entwickelt ihren Kundenservice-Chatbot zur handlungsfähigen agentischen KI weiter. Ergänzt wird die Reihe durch Beiträge zu generativer KI und prozessorientierten Ansätzen zur Unterstützung operativer Abläufe.

Die Beiträge verdeutlichen auch, dass die Herausforderungen beim KI-Einsatz selten allein technologischer Natur sind. Fragen rund um Governance, Datenstrukturen und die Integration in gewachsene Prozesslandschaften spielen eine ebenso große Rolle wie die organisatorischen Voraussetzungen für eine skalierbare, nachhaltige Nutzung.

Führung im Wandel: Vorstände berichten über ihre KI-Erfahrungen

Neben operativen Anwendungsfällen beleuchtet die Publikation auch die Auswirkungen von KI auf Führung und Organisationsentwicklung. Vorstandsmitglieder aus dem Umfeld des InsurLab Germany schildern ihre persönlichen „KI Learning Journeys“ und beschreiben, wie sich Anforderungen an Entscheidungsfindung, Zusammenarbeit und Management durch den Einsatz von KI verändern.

Der Sammelband betont damit einen oft vernachlässigten Aspekt der KI-Transformation: Technologie allein reicht nicht aus. Qualifizierung, Organisationsstrukturen und ein klares Management-Commitment sind ebenso entscheidend wie die Wahl der richtigen Systeme.

„Die Versicherungswirtschaft hat in den vergangenen Jahren wichtige Erfahrungen mit KI gesammelt. Der eigentliche Unterschied entsteht jetzt nicht mehr im Pilot, sondern in der Skalierung“, sagt Dr. Philipp Johannes Nolte, Geschäftsführer des InsurLab Germany. „Die Beiträge zeigen sehr deutlich, dass erfolgreiche KI-Anwendungen dort entstehen, wo technologische Möglichkeiten, fachliche Anforderungen und organisatorische Rahmenbedingungen zusammengedacht und ganzheitlich umgesetzt werden.“

Publikation ab sofort kostenlos verfügbar

Der Sammelband „Scaling AI: Von Pilot zu Performance entlang der Versicherungswert-

schöpfung“ steht ab sofort kostenlos auf der Website des InsurLab Germany zur Verfügung.