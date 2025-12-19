Die Bayerische stellt People & Culture neu auf: Matthias Balint folgt auf Müller-Benz

Die Versicherungsgruppe die Bayerische stellt ihren Bereich People & Culture zum 1. Januar 2026 neu auf. Matthias Balint übernimmt die Leitung des Bereichs und folgt auf Alexander Müller-Benz, der das Unternehmen Ende Januar 2026 verlässt, um eine neue Aufgabe in einem internationalen Unternehmen zu übernehmen.

Balint verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Transformations-, Digitalisierungs- und Organisationsprojekten in großen und komplexen Organisationen. Zuletzt verantwortete er als Vice President HR Transformation bei adidas zentrale Veränderungsprozesse. Zuvor war er in mehreren leitenden HR-Funktionen innerhalb der Allianz Gruppe tätig.

Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender von die Bayerische, ordnet die Personalie ein: „Arbeit verändert sich grundlegend, technologisch, organisatorisch und kulturell. Diese Veränderungen müssen HR-seitig nicht nur begleitet, sondern aktiv gestaltet werden. Matthias Balint bringt dafür umfassende Erfahrung aus großen Transformationen mit und versteht zugleich, wie wichtig Klarheit, Verlässlichkeit und Führung in bewegten Zeiten sind.“

Wechsel an der Spitze von People & Culture

Gleichzeitig würdigt die Bayerische die Verdienste von Alexander Müller-Benz, der den Bereich People & Culture über viele Jahre geprägt hat. Unter seiner Verantwortung entwickelte sich HR konsequent zu einer Kultur- und Führungsaufgabe. Themen wie Zusammenarbeit, Führung, Entwicklung und Vertrauen erhielten im Unternehmen eine klare Struktur und hohe Verbindlichkeit.

Schneidemann sagt dazu: „Alexander Müller-Benz hat People & Culture bei der Bayerischen nicht nur aufgebaut, sondern über viele Jahre hinweg gestaltet und stabil gehalten. Er hat Maßstäbe gesetzt und unsere Kultur nachhaltig geprägt. Dafür danken wir ihm sehr herzlich.“ Müller-Benz scheidet Ende Januar 2026 aus dem Unternehmen aus und widmet sich anschließend einer neuen internationalen Herausforderung.

Fokus auf Orientierung und Wandel

Matthias Balint beschreibt seine neue Aufgabe wie folgt: „Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. People & Culture hat die Aufgabe, Orientierung zu geben, Veränderungen strukturiert zu begleiten und gleichzeitig den Menschen im Blick zu behalten. Die Bayerische verbindet klare Werte mit dem Mut, sich weiterzuentwickeln, genau daran möchte ich gemeinsam mit dem Team anknüpfen.“