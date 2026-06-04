Thomas Wiesemann: „Im Kern kombinieren wir zwei Welten“

Herr Wiesemann, mehr als jeder dritte Arbeitgeber, der 2025 eine bKV für seine Mitarbeitenden abschloss, entschied sich dabei für ein Angebot der Allianz. Was macht die bKV-Tarife der Allianz so besonders?

Wiesemann: Die Stärke unserer bKV-Tarife liegt in ihrer großen Flexibilität. Mit einer Allianz bKV können Unternehmen genau das Gesundheitsangebot zusammenstellen, das zu ihrer Belegschaft und ihrem Anspruch passt.

Ist Ihr Angebot eher auf Budgettarife oder auf Bausteine ausgerichtet?

Wiesemann: Im Kern kombinieren wir zwei Welten: flexible Budgettarife und ergänzende Bausteine. Mit unseren im April 2025 eingeführten Budgettarifen „MeineGesundheit“ stellen Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden ein jährliches Budget für umfangreiche Gesundheitsleistungen zur Verfügung – von der Brille über Vorsorge bis zum Heilpraktiker. Gleichzeitig können sie bei Leistungen, bei denen ein Budget erfahrungsgemäß schnell an Grenzen stößt, gezielt nachschärfen: Zum Beispiel mit dem ebenfalls im April 2025 eingeführten Baustein „RundumZahn“, der bis zu 100 Prozent der Kosten im Zahnbereich außerhalb des Budgets absichert. So bleibt das Budget für andere wichtige Leistungen wie Vorsorge verfügbar.

Bleiben wir noch bei Ihrem Angebot: was bieten Ihre Tarife noch?

Wiesemann: Wichtig ist auch, dass unsere Tarife in allen Varianten starke medizinische Services enthalten, das geht von der Facharztvermittlung über die ärztliche Videosprechstunde bis hin zur Pflege‑Assistance. Neu hinzugekommen ist ein telefonisches Coaching bei psychischen Belastungen, das Mitarbeitende über mehrere Monate begleitet.

Wie sollen Arbeitgeber Ihr Angebot idealerweise wahrnehmen und wie unterstützen sie diese bei der Einführung der bKV?

Wiesemann: Bei Arbeitgebern soll unsere bKV als Gesamtpaket überzeugen, das Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden sichtbar macht und ihre Gesundheit direkt im Alltag unterstützt. Gleichzeitig ist unsere bKV aber auch einfach im Handling, zum Beispiel über unser Firmen‑Onlineportal. Und bei Fragen aller Art stellen wir Firmenkunden und Vermittlern persönliche Ansprechpartner zur Seite. Diese begleiten auf Wunsch auch die Einführung einer bKV im Unternehmen und unterstützen zudem bei steuer- und arbeitsrechtlichen Fragen.

Sind Arbeitgeber aufgrund des harten Wettbewerbs um Fachkräfte derzeit eher bereit, eine vom Arbeitgeber voll finanzierte bKV abzuschließen?

Wiesemann: Ja, ein Blick auf unsere Zahlen zeigt deutlich, dass auf Seiten der Arbeitgeber eine hohe Bereitschaft besteht, in wertige Benefits wie die bKV zu investieren. Unser Neugeschäft ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 60 Prozent gestiegen, und auch 2026 setzt sich das Wachstum unvermindert fort. Mit einer arbeitgeberfinanzierten bKV drücken Unternehmen Wertschätzung aus und bieten hochwertige Extras, die Mitarbeitende direkt und mehrfach im Jahr erleben. Wir sehen, dass die bKV von Mitarbeitenden sehr gut angenommen wird. Die bKV ist somit ein wirkungsvolles Mittel, um Fachkräfte zu gewinnen, zu motivieren und langfristig zu binden.

Laut Studien zählt die bKV inzwischen zu den attraktivsten Dienstleistungen, die ein Unternehmen anbieten kann, für etwa ein Viertel der Arbeitnehmer ist sie sogar wichtiger als eine Gehaltserhöhung. Was macht die bKV derart interessant?

Wiesemann: Eine bKV eignet sich besonders gut als Benefit, weil sie echte Wertschätzung vermittelt und „sofort erlebbar“ ist. Mitarbeitende merken direkt, dass der Arbeitgeber ganz konkret in ihre Gesundheit investiert. Das schafft auch eine emotionale Bindung. Unsere bKV bedient dabei zwei wichtige Bedürfnisse: Unternehmen wünschen sich maximale Gestaltungsfreiheit, und Mitarbeitende erwarten sich Gesundheitsleistungen, die über die gesetzliche Absicherung hinausgehen, zum Beispiel bei Sehhilfen oder beim Gang zum Heilpraktiker. Genau deshalb haben wir unsere bKV so aufgebaut, dass sie flexibel kombinierbar ist und Budgettarife sinnvoll durch Bausteine ergänzt werden können.

Wirkt sich die aktuelle Diskussion um die GKV-Reform auf Ihre Tarifgestaltung aus?

Wiesemann: Die aktuelle GKV-Reform gibt keinen Anlass, die Tarifgestaltung in der bKV zu verändern.

Erwarten Sie im Zuge dieser Reform mehr Nachfrage für die bKV?

Wiesemann: Ob eine GKV‑Reform die Nachfrage zusätzlich befeuert, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös bewerten. Grundsätzlich gilt aber, dass jede Diskussion über das Leistungsniveau der GKV die Aufmerksamkeit für ergänzende Gesundheitsleistungen erhöht. Wir erwarten daher, dass das Interesse an der bKV weiter anhält, denn sie hilft Unternehmen, sich im Wettbewerb um Talente zu positionieren, und bietet Mitarbeitenden einen unkomplizierten Zugang zu zusätzlichen medizinischen Leistungen und Services.

Das Interview führte Cash.-Autorin Silvia Fischer