Digital Week 2023: So geht die digitale Zeichnung rechtssicher bei AIF und Vermögensanlagen

Um den Finanzberatern den Start mit Walnut Live besonders einfach zu machen, ist der Zugang zu Walnut Live über den Webbrowser möglich.

Über Walnut Live kann FinVermV-konform beraten werden und die Software hat drei Anwendungsbereiche: 1. Anträge digital generieren und ausdrucken, 2. Digitale Direktzeichnung vor Ort und 3. Volldigitaler Fernabsatz im Live Meeting und Tappig-Möglichkeiten. Dabei bietet das Programm einen Werkzeugkasten mit vielen digitalen Helfern, die eine digitale Beratung stark vereinfachen sollen

„Wir arbeiten mit vielen Partnerunternehmen zusammen. 1800 Berater und Vermittler, die schon 16.500 Anträge generiert haben. Bereits 3300 digitale Abschlüsse erzielt“, resümiert Gentz.

Das Thema heute: Digital oder analog?

Lars Gentz möchte die Berater ermutigen, sich stärker mit der vollständig digitalen Beratung auseinanderzusetzen. Das von Walnut angebotene Tool soll dabei unterstützen. Im Vorfeld der Zeichnung werden alle Informationen abgefragt, zusammengestellt und auf Plausibilität geprüft.

Auch nach der Zeichnung gibt es eine auf den Anleger bezogene Vollständigkeit- und Plausibilitätsprüfung, wo sofort sichtbar ist, welche Informationen zu dem Kunden noch fehlen. Beispielsweise werden Zahlendreher im IBAN gefunden und die ESG-Abfragepflicht erfüllt.

In der ESG-Abfrage geht das Tool dabei – wenn gewünscht – stark ins Detail und bietet Gewichtungsmöglichkeiten für den Kunden an. „Das können wir im digitalen Bereich sehr gut und umfassend abbilden“, so Gentz. „Die digitale Variante bietet gegenüber den ausgedruckten Unterlagen den Vorteil, dass man den Kunde sehr übersichtlich durch seine ESG-Präferenzen durchführen kann.“

Es gibt aber eben auch eine Prüfung durch das Tool, bei der es um das Produkt selbst und die Zeichnung geht. Das System stellt selbst sicher, dass vollständige Unterlagen erstellt werden, die zeichungsfähig sind. Kurz bevor der Antrag generiert werden kann, gibt es nochmal eine Plausibilitätsprüfung. Dabei wird zum Beispiel geprüft, ob die Widerrufsbelehrung akzeptiert wurde und weitere Punkte. Der Berater wird automatisch zum vollständigen Zeichnungsschein geleitet. Dann kann der Kunde seine Unterschrift online setzen.

Das System unterstützt zusätzlich in der Beratung: Neben den Vollständigkeitprüfungen bietet das System auch einen Zielmarktabgleich. Welche Produkte sind für den Kunden geeignet sind und welche nicht, lässt sich mit Walnut Live leicht ermitteln.

Beratungsdokumantation an einem Ort: Innerhalb des Tool ist die gesamte Beratung mit allen Daten dokumentiert und kann jederzeit inklusive Video-Spuren aufgezeichnet und kann auch archiviert werden.