Digitale Bürgschaften: Axa erweitert Online-Portal um Trustlog-Schnittstelle

Axa treibt die Digitalisierung im Bereich der Bürgschaftsversicherungen weiter voran. Ab sofort kooperiert der Versicherer mit der Plattform Trustlog, um Kundinnen und Kunden eine durchgängig digitale Abwicklung von Bürgschaften zu ermöglichen. Die neue Schnittstellenanbindung vereinfacht Prozesse, spart Zeit und reduziert den administrativen Aufwand für Auftraggeber und Auftragnehmer gleichermaßen.

Digitale Bürgschaftsprozesse ohne Medienbrüche

Über das Axa Online-Kundenportal Bürgschaften, das bereits seit Jahren mit erweiterten Funktionen genutzt wird, können Kundinnen und Kunden nun auch direkt über Trustlog Avale digital beantragen, verwalten und übermitteln. Voraussetzung ist lediglich eine einmalige, kostenlose Freischaltung im Portal. Ist der jeweilige Begünstigte auf Trustlog registriert, lässt sich der gesamte Bürgschaftsprozess medienbruchfrei online abwickeln.

Die Ausstellung der Bürgschaft erfolgt dabei vollständig elektronisch – in Sekundenschnelle und ohne Papierdokumente. Für Unternehmen bedeutet das weniger Verwaltungsaufwand und eine deutlich schnellere Freigabe von Zahlungen. Damit verbessert sich auch die Liquiditätssituation vieler Auftragnehmer, die bisher auf postalische Abläufe und längere Bearbeitungszeiten angewiesen waren.

Vorteile für Auftraggeber und Auftragnehmer

„Unser Ziel ist es, die Vergabe und Verwaltung von Bürgschaften für unsere Kunden so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Dafür setzen wir auf Trustlog, um unsere digitalen Prozesse weiter auszubauen und die Abläufe für alle Beteiligten zu beschleunigen und zu vereinfachen“, so Michael Beer, Leiter Geschäftsfeld Garantie und Kaution bei Axa Deutschland.

Die Kooperation ermöglicht eine effizientere Zusammenarbeit zwischen Versicherer, Auftragnehmer und Auftraggeber. Durch den digitalen Datenaustausch entfällt die bisher übliche Doppelbearbeitung von Dokumenten, und Statusänderungen sind in Echtzeit nachvollziehbar.