Digitale Versicherungsplattformen: Clark und Hypoport Insurtech erweitern Zusammenarbeit

Die Hypoport Insurtech AG und Clark weiten ihre Zusammenarbeit deutlich aus. Im Mittelpunkt steht die Bündelung des Bestandsgeschäfts der Clark Germany GmbH bei Qualitypool, einem Unternehmen der Hypoport Insurtech AG. Die operative Abwicklung soll künftig über die Systeme von Smart Insurtech erfolgen, die ebenfalls zur Gruppe gehört. Beide Unternehmen erwarten davon eine einheitlichere Steuerung ihrer Backoffice- und Serviceprozesse.

Parallel wollen beiden Partner die Entwicklungspartnerschaft vertiefen. Ziel sind ddurchgängige Datenflüsse, standardisierte Abläufe und eine höhere Automatisierung in zentralen Service- und Verwaltungsprozessen. Im Fokus steht, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren, die Datenqualität zu verbessern und Beratungs- sowie Backend-Prozesse deutlich zu beschleunigen. Zudem sollen Produktdaten und Entscheidungslogiken schneller und modularer mit Versicherern ausgetauscht werden, um reibungslose digitale Abläufe zu ermöglichen.

Erweiterte Partnerschaft für integrierte Plattformlösungen

Clark sieht in der Kooperation erhebliches Potenzial für weitere Effizienzgewinne. Dominik Strebel, CEO von Clark Deutschland, erklärt: „Die Hypoport Insurtech AG vereint technologische Stärke, Plattformkompetenz und ein tiefes Verständnis der vertrieblichen Wertschöpfung. Durch die Bündelung unserer Bestandspartnerschaft bei Qualitypool und die Zusammenarbeit mit der Smart Insurtech AG im Technologie-Bereich sehen wir enormes Potenzial, weitere Effizienzgewinne zu heben und unseren Kundinnen und Kunden noch bessere digitale Services zu bieten. Die Partnerschaft unterstützt uns bei der Umsetzung unserer Strategie mit Fokus auf profitables Wachstum, operative Exzellenz und die konsequente Stärkung des Kerngeschäfts durch skalierbare Prozesse.”

Auch die Hypoport Insurtech AG bewertet die vertiefte Partnerschaft als wichtigen Schritt für integrierte Plattformarchitekturen. „Mit der Partnerschaft setzen beide Unternehmen einen starken Impuls für die Weiterentwicklung integrierter digitaler Versicherungsplattformen. Diese Partnerschaft zeigt, wie wir als Hypoport Insurtech Gruppe über Einheiten hinweg Technologie, Plattform und Geschäftsmodelle zusammenführen. Mit Clark Crbeiten wir an Lösungen, die Maßstäbe setzen, skalierbar für den Markt sind und unseren Partnern echte Hebelwirkung bieten. Genau diese Art von Kooperationen gestalten die digitale Infrastruktur der Branche – und das ist der Weg, den wir konsequent weitergehen“, ergänzt Markus Niederreiner, Vorstand von Hypoport Insurtech.

Positionierung als zentraler Plattformpartner

Durch die enge Verzahnung positioniert sich die Hypoport InsurTech AG als zentraler Plattformpartner für Clarks Vertriebs- und Bestandsarchitektur. Die Zusammenarbeit soll die Vorteile gruppenweit einheitlicher Datenstrukturen, leistungsfähiger Plattformtechnologie und einer unabhängigen Marktstellung bündeln. Damit verfolgt Hypoport Insurtech das Ziel, eine umfassende, skalierbare Infrastruktur für den Versicherungsmarkt bereitzustellen, die Prozesse, Daten und Automatisierungslogiken in einer integrierten Architektur zusammenführt.