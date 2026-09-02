G.U.B. Analyse: „A+“ für MPE Direct Return 7

Das Hamburger Analysehaus G.U.B. hat den Alternativen Investmentfonds MPE Direct Return 7 der Munich Private Equity Funds AG mit insgesamt 82 Punkten beurteilt. Das entspricht dem G.U.B. Urteil „sehr gut“ (A+).

Der Fonds plant die mittelbare Investition in Private-Equity-Zielfonds, die sich ihrerseits an einer Vielzahl von Unternehmen beteiligen. Im Fokus stehen mittelständische Unternehmen in Europa und Nordamerika (Lower Mid Market).

Nach Angaben von MPE steht für den Fonds ein Kontingent von zehn Millionen Euro an einem Fondsportfolio bereit, das von dem MPE-Schwesterunternehmen Munich Private Equity Partners (MPEP) für institutionelle Investoren strukturiert wurde. Das Zielfonds-Portfolio ist nach Angaben der MPE durch die Anbindung von 14 Zielfonds bereits zu großen Teilen aufgebaut. Die Mindestbeteiligung liegt bei 5.000 Euro fünf Prozent Agio.

Stärken/Chancen

MPE verfügt über umfangreiche Erfahrung und ist seit über 25 Jahren auf Private-Equity-Dachfonds für Privatanleger spezialisiert. Das Unternehmen hat die Fähigkeit zur Umsetzung von Dachfondskonzepten sowie Zugang zu Zielfonds nachgewiesen. Die bisherigen Portfolios weisen eine stabile und überwiegend positive Entwicklung aus.

Das zur Investition geplante MPEP-Zielfonds-Portfolio ist bereits fortgeschritten allokiert, die Initialkosten sind moderat, es wird eine breite internationale Risikomischung angestrebt und auf Fondsebene wird grundsätzlich nur Eigenkapital eingesetzt. Positiv beurteilt die G.U.B. zudem den vergleichsweise zügigen Beginn der geplanten Auszahlungsphase sowie generelle Chancen durch mittelbare Beteiligungen an aktiven Unternehmen und deren Erfolg.

Schwächen/Risiken

Als Schwächen/Risiken sieht die G.U.B. den trotz der im MPEP-Portfolio bereits 14 angebundenen Zielfonds teilweise bestehenden Blind Pool Status, die zum Teil ausgedehnten Liquidationsphasen bei Vorläuferfonds sowie die zusätzliche Kostenebene durch das Dachfondskonzept. Zudem kann die Regelung zum Treuhänder-Stimmrecht sich nachteilig auswirken, die (maximalen) laufenden Kosten liegen im oberen marktüblichen Bereich und gegebenenfalls bestehen Risiken der einzelnen Zielinvestitionen sowie der generellen Marktentwicklung.

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