Primus Valor kündigt weitere Auszahlung für Immobilienfonds an

Der Wohnimmobilienfonds ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus zahlt nach Verkäufen weitere vier Prozent an seine Anleger aus. Damit summieren sich die Auszahlungen 2026 auf sieben Prozent. Der Einzelverkauf von Wohnungen rückt dabei stärker in den Vordergrund.

Der Wohnimmobilienfonds ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus (ICD 8 R+) will innerhalb der nächsten Tage weitere vier Prozent an seine Anleger auszahlen. Wie Primus Valor mitteilt, steigen die Auszahlungen des Fonds im Jahr 2026 damit auf insgesamt sieben Prozent.

Die kumulierten Auszahlungen an die Anleger erhöhen sich den Angaben zufolge auf 65 Prozent. Bereits im Frühjahr 2026 hatte der Fonds drei Prozent ausgezahlt. Grundlage dafür waren Verkäufe von Immobilien in Kassel.

Die nun angekündigte Auszahlung resultiert aus weiteren Verkäufen. Neben einem Globalverkauf (Veräußerung eines ganzen Gebäudes) in Brandenburg wurden im laufenden Jahr unter anderem Wohnungen in Heidelberg, Fulda und Alsbach-Hähnlein veräußert. Damit hat Primus Valor den Anteil der Einzelwohnungsverkäufe im Fonds erhöht.

Verkaufserlöse fließen auch in Entschuldung und Sanierungen

Die Verkaufserlöse werden nach Angaben des Unternehmens nicht ausschließlich für Auszahlungen eingesetzt. Ein Teil fließt in die Tilgung und Entschuldung des Fonds sowie in Sanierungsmaßnahmen. Damit sollen weitere Immobilien für geplante Verkäufe vorbereitet werden.

Aktuell umfasst das Portfolio des Fonds noch 26 Objekte. Primus Valor verfolgt nach eigenen Angaben weiterhin den Verkauf der verbliebenen Bestände. Auf Basis des derzeitigen Vermarktungsstands und der bis Jahresende erwarteten Wohnungsverkäufe plant das Unternehmen nach aktuellem Stand für Ende Februar oder Anfang März 2027 eine weitere Auszahlung von drei Prozent. Welchen Gesamtrückfluss die Investoren aus Mieteinnahmen und den weiteren Objektverkäufen erwarten können, geht aus der Mitteilung nicht hervor.