Die Bayerische verlängert Vorstandsverträge vorzeitig

Die Bayerische verlängert die Verträge mit ihrem Vorstandstrio vorzeitig. So wurden Dr. Herbert Schneidemann und Martin Gräfer für weitere fünf Jahre in Ihren Funktionen für die Gruppe bestätigt. Bei Thomas Heigl läuft der Vertrag bis August 2026.

Im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen der Gruppe, am 19. und 20. Juli 2023, hat die Versicherungsgruppe beschlossen, die Verträge mit ihrem aktuellen Vorstandsteam zu verlängern. So wurden Dr. Herbert Schneidemann (55) und Martin Gräfer (54) für weitere fünf Jahre in Ihren Funktionen für die Gruppe bestätigt. Da Thomas Heigl (59) mit 62 in den Ruhestand gehen möchte, wird sein Vertrag bis August 2026 verlängert.

Die Ressortaufteilung innerhalb des Vorstandes bleibt nach Angaben des Versicherers unverändert. Schneidemann verantwortet als Vorstandsvorsitzender die Gruppe sowie die Konzernmutter BBV Lebensversicherung a.G., die BBV Holding AG sowie die BL die Bayerische Lebensversicherung AG. Übergreifend ist er als Vorstand zuständig für die Ressorts Nachhaltigkeit, Personal, Recht und Revision. Zudem leitet er gemeinsam mit Martin Gräfer den Bereich Kundenservice.

Gräfer verantwortet außerdem als Vorstandsvorsitzender die Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine AG sowie als Vorstand die Ressorts Vertrieb, Marketing, Business Development, die Unternehmensvorsorgewelt, IT sowie die Unternehmenskommunikation.

Die Ressorts Kapitalanlagen, Aktuariat/Rückversicherung Komposit, Datenschutz, Informationssicherheit, Rechnungswesen und Controlling werden weiterhin von Thomas Heigl geführt.

„Mit unseren Vorständen haben wir ein sehr gut zusammenarbeitendes Team für die Bayerische gefunden. Umso erfreulicher, dass wir auf diesem Erfolg aufbauen und uns eine weitere längerfristige Zusammenarbeit sichern können. Als Unternehmen sind uns Innovationen und die Gestaltung des Wandels so wichtig, dass wir gerade daher personell auf Kontinuität und Verlässlichkeit setzen“, sagt Prof. Dr. Alexander Hemmelrath, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gruppe.