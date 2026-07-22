DVAG setzt Engagement für Bildungsprojekte der Tafeln fort

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) setzt ihre Zusammenarbeit mit Tafel Deutschland fort. Das Unternehmen verlängert die seit sechs Jahren bestehende Partnerschaft und unterstützt damit weiterhin Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche, die von Armut betroffen sind. Im Mittelpunkt steht auch künftig die Initiative „Tafel-Bildungschancen: Kinder und Jugendliche stärken“, teilt die DVAG mit.

Demnach sind knapp 30 Prozent der Menschen, die eine Tafel besuchen, minderjährig. Kinderarmut geht häufig mit materiellen Einschränkungen, geringeren Bildungschancen und eingeschränkten Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe einher. Die gemeinsamen Projekte sollen dazu beitragen, diese Folgen abzumildern und jungen Menschen bessere Perspektiven zu eröffnen.

Bisher wurden den Angaben zufolge im Rahmen der Initiative 101 Projekte gefördert, die mehr als 7.000 Kinder und Jugendliche erreicht haben. Das Angebot reicht von Lernförderung über kulturelle Aktivitäten bis hin zu Freizeit- und Sportangeboten und soll sowohl Bildungs- als auch Sozialkompetenzen stärken.

Bildungsangebote werden erweitert

Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens baut die DVAG ihr Engagement der Mitteilung zufolge zusätzlich aus. Mit dem Projekt „Kleine Gabeln, große Wirkung“ werden 17 Tafeln beim Aufbau von Verpflegungsangeboten für Kinder und Jugendliche unterstützt. Finanziert wird das Vorhaben durch eine Spende der DVAG im Rahmen des Jubiläumsfests an die Stiftung RTL – Wir helfen Kindern.

Christopher Sitte, Direktor bei der DVAG und erster Vorsitzender des Vereins DVAG hilft e. V., erklärt: „Kinder und Jugendliche brauchen faire Chancen – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Wir freuen uns sehr, Tafel Deutschland auch in den kommenden Jahren dabei zu unterstützen, die Bildungs- und Teilhabeangebote weiter auszubauen. Mit dem neuen Projekt ‚Kleine Gabeln, große Wirkung‘ erweitern wir unsere gemeinsame Förderung, um nachhaltig zu helfen.“

Andreas Steppuhn, Vorsitzender von Tafel Deutschland e. V., betont: „Die Verlängerung der Förderung ist ein starkes Signal. Mit Tafel-Bildungschancen schaffen wir konkrete Möglichkeiten, Bildungsbarrieren abzubauen und jungen Menschen Perspektiven zu eröffnen.“