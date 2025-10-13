Edelmetalle – Das Erfolgsmodell: Sicherheit und Chance für Finanzberater und Anleger

Ist Gold nach dem letzten Preisanstieg aus der Sicht von Berater und Anleger weiterhin attraktiv?

Neumann: Auf jeden Fall! Aus Sicht des Beraters liegen hier noch enorme Umsatzpotenziale, da die Goldquote, bezogen auf das deutsche Gesamtvermögen gerade mal bei ca. 3% liegt. Nimmt man Gold nur als Absicherungposition, ob bei Kaufkraftverlust oder Währungsreform, ist man mit 3% nicht ausreichend abgesichert. Und innerhalb einer Anlagestrategie kann man mit 3% kaum eine Wirkung erreichen. Ein Einstieg in Edelmetalle lohnt sich auch in der aktuellen Zeit. Allein bei Gold gibt es gegenwärtig nicht den Ansatz eines Preisverfalls. Im Gegenteil, viele Goldexperten sehen innerhalb der nächsten 12 Monate einen Preis von ca. 4000 $. So lohnt es sich enorm das Thema Edelmetall auch heute noch in das Portfolio eines jeden Beraters und Anlegers mit aufzunehmen.

Welche Entwicklungen sehen Sie zukünftig bei den anderen Edelmetallen?

Neumann: Platin ist in diesem Jahr stark gestiegen, da speziell im asiatischen Markt, aufgrund des hohen Goldpreises die Schmuckindustrie verstärkt Platin nachgefragt hat und Investoren, die die Goldchance verpasst hatten, vermehrt auf Platin setzen. So ist die Investitionsnachfrage 1. Quartal um 48% gestiegen. Gleichzeitig ist die Fördermenge im ersten Halbjahr um 12% gesunken. Innerhalb der nächsten 5 Jahre sind die Minen in Südafrika geprägt durch ständige Stromausfälle und veralteter Infrastruktur. Prognosen gehen ab 2030 allein in der Wasserstofftechnologie von einem Bedarf von 70t p.a. aus. Die wachsende Chipindustrie, Glasveredelung und chemische Industrie werden zusätzlich den Nachfragesektor befeuern. Dieses Angebotsproblem trifft auf wachsende Nachfrage. Ein Preis von 2000 $ ist möglich. Bei Silber sieht es ähnlich aus. Hier sind unter anderem die Treiber bei der Automobilindustrie zu sehen. Insbesondere durch die Umstellung vom Verbrennermotor zur Elektromobilität. Gleiches gilt bei der stetig wachsenden Solarindustrie. So kann der Silberpreis bis Jahresende die 50$ erreichen und innerhalb der nächsten 10 Jahre durchaus 100$ notieren.

Welche Vorteile bietet AUREUS dem Berater und Anleger

Neumann: Wir verfügen über langjährige Erfahrung und eine ausgezeichnete Marktexpertise in allen Fragen rund um das Gold Investment speziell auch über Silber, Platin und Palladium. Wir bieten unseren Kunden ein umfangreiches Sicherheitskonzept. Mit unserem Sparplan kann auch der Kleininvestor bereits ab 25 € monatlich in alle 4 Edelmetalle investieren. Einmalinvestitionen ab 2.500 € bis hin zum Großinvestor sind bei AUREUS zu Top-Konditionen möglich. Darüber hinaus kommen unsere Kunden in den Genuss von umfangreichen Serviceleistungen. Vor allem durch den Handel und die Einlagerung in unserem Zollfreilager Schweiz mit höchstem Sicherheitsansprüchen. Zusätzlich sparen die Anleger bei Silber, Platin, Palladium die deutsche MwSt. von derzeit 19%, was ein wichtiger Anlagevorteil ist. Eine Entwicklung der Rohstoffpreise ist von einer Reihe von Markteinflüssen geprägt. Daher empfehlen wir eine Mischung aus allen vier Edelmetallen, frei nach dem Motto „Wer streut, rutscht nicht aus“. Eine Anlage in alle 4 Edelmetalle hat sich kurz- / mittel- oder langfristig (siehe Schaubild) als lukrative Anlagestrategie erwiesen.

Fazit: Edelmetalle bieten angesichts der aktuellen Marktsituation und Zukunftsprognosen ein enormes Chancenpotenzial für Berater und Anleger.

