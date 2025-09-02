Newsletter
Einheitliche Rückversicherungsstrategie: Talanx und HDI bündeln Einkauf

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Stephanie Bode, HDI
Foto: HDI
Stephanie Bode

Talanx und HDI Global richten ihren Rückversicherungseinkauf neu aus: Ab September übernimmt Stephanie Bode eine Doppelfunktion, die konzernweite Synergien schaffen soll. Was bedeutet die gebündelte Verantwortung für den Marktauftritt und die Strategie?

Ab dem 1. September übernimmt Stephanie Bode die Leitung des Rückversicherungseinkaufs bei HDI Global sowie die Verantwortung für den Bereich Corporate & Specialty Lines innerhalb der Abteilung Talanx Group Reinsurance. Damit berichtet sie künftig nicht nur an Dr. Stefan Pasternak, Finanzvorstand bei HDI Global, sondern auch an Oliver Grabau, Leiter der Talanx Group Reinsurance.

Mit der Zusammenführung dieser Funktionen wollen Talanx und HDI Global den Rückversicherungseinkauf konzernweit aufeinander abstimmen. Ziel ist eine einheitliche Geschäftsabwicklung und eine kohärente Strategieumsetzung. Zugleich soll die Nähe von HDI Global zum Rückversicherungsmarkt gestärkt werden.

Dr. Pasternak betont: „Stephanie ist eine ausgewiesene Expertin auf den internationalen Versicherungs- und Rückversicherungsmärkten und kennt unser Portfolio in- und auswendig. Zusammen mit ihren Teams wird sie die Konditionen für HDI Global beim Rückversicherungseinkauf aushandeln.“

Veränderungen im Führungsteam

Bode tritt die Nachfolge von Rainer Fischer an, der nach neun Jahren als Head of Reinsurance bei HDI Global in den Ruhestand geht und dem Unternehmen in beratender Funktion verbunden bleibt. Innerhalb der Talanx Group Reinsurance folgt sie auf Antje Pfitzner, die künftig die Bereiche Group Reinsurance Retail sowie Group Protection & Counter Party Risk Management verantwortet.

Vor ihrer neuen Doppelrolle war Bode im Vorstandsressort von David Hullin für das Marktmanagement in Kontinentaleuropa (außer Deutschland), Südafrika und Japan zuständig.

Strategische Ausrichtung

Oliver Grabau hebt die Bedeutung der Personalentscheidung hervor: „Mit Stephanie in ihrer erweiterten Funktion werden wir in der Lage sein, schneller und flexibler auf Marktveränderungen im Rückversicherungseinkauf zu reagieren – sei es in Bezug auf Vertragsbedingungen oder Preisgestaltung.“ Er betont zudem die Vorteile einer verbesserten Koordination, die zu stärkeren Ergebnissen und einer gefestigten Marktposition führen soll.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

